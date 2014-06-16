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السفارة الفرنسية أمام أزمة آلاف المواعيد

مقر VFS global مهدد بـبالهدم بسبب رخصة المطابقة !

  25 أفريل 2018 - 20:01   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الوطني
مقر VFS global مهدد بـبالهدم بسبب رخصة المطابقة !

يواجه الوسيط الجديد لاستلام ملفات  الفيزا  لفرنسا  VFS global  احتمال هدم البناية الخاصة به بعد رفض ولاية الجزائر منح رخصة المطابقة للبناية التي شيدت على أرض تم كراؤها بالمنطقة الصناعية بوادي السمار.

 

حسب ما كشفه موقع   ALG24  فإن المتعامل الجديد لاستقبال طلبات التأشيرة لفرنسا بالعاصمة قد قام بتشييد البناية الخاصة به على أرض تم كراؤها بالمنطقة الصناعية بوادي السمار، وهي البناية التي تم إيداع طلب الحصول على رخصة المطابقة الخاص بها لدى مصالح ولاية الجزائر، والتي تم رفضها حسب ذات الموقع، مؤكدا أن هذه البناية أو المقر الخاص بالمتعامل قد يتعرض للغلق في حال لم تتم تسوية وضعيته، وهو الأمر الذي قد يضع السفارة الفرنسية في ورطة، في ظل آلاف طلبات التأشيرة والمواعيد التي تم حجزها من طرف المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة يوميا. اختارت سفارة فرنسا بالجزائر  في أف أس  غلوبال بالنسبة للقنصلية العامة بالجزائر العاصمة بعد انتهاء عقدها من  تي أل اس  لاستقبال ملفات الحصول على التأشيرة، وأوضح السفير الفرنسي خلال ندوة صحفية أن شركة  في أف أس غلوبال  ستنظم تحويل النشاط بطريقة تحد من انقطاع الخدمة الضرورية ليشرع الشريك الجديد في عمله، أين باشرت  في أف أس غلوبال  نشاطها ابتداء من تاريخ 7 جانفي بفتح أرضيتها الإلكترونية لتحديد المواعيد، بينما فتحت أبوابها يوم 9 أفريل أمام الأشخاص الذين تحصلوا على مواعيد.

للإشارة تشن مصالح البناء لولاية الجزائر حملة ضد البنايات الفوضوية وعدم المطابقة، حيث هدمت بلدية المحمدية خمس  فيلات  مكتملة بحي مختار زرهوني   ليباناني  بعد أن تلقت الموافقة من قبل مصالح الدائرة الإدارية للحراش، باعتبار أن الملاك لم يلتزموا بقوانين البناء والعمران، بالإضافة إلى حالات مماثلة ببوزريعة. 

أسامة سبع

 

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