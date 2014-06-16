العملية ستتواصل عن طريق مؤسسة بريد الجزائر

وزارة العدل تحصّل 200 مليار سنتيم من غرامات العقوبات

حصلت وزارة العدل أكثر من 200 مليار سنتيم غرامات منذ أكتوبر 2017، حسب ما أوضحه عبد الحكيم عكا، المدير العام للعصرنة بوزارة العدل خلال زيارته أمس إلى المنشآت القضائية القاعدية بولاية تيسمسيلت، وذكر أنّ 21 مليون دينار هي مجموع غرامات المتقاضين المسترجعة على مستوى هذه الولاية، منذ بداية إطلاق إجراءات تسهيل عمليات دفع الغرامات المالية كليا أو بالتقسيط.

شرعت وزارة العدل في تمكين المواطنين المتقاضين من الشروع في تسديد الغرامات الصادرة في حقهم عن بعد وذلك بالاتفاق مع مؤسسة بريد الجزائر. ومن شأن عملية الدفع عن بعد وتحويل عملية تحصيل الغرامات القضائية لوزارة العدل، من شأنه اختصار عديد المراحل البيروقراطية التي أسهمت كثيرا في تخلف المواطنين والمتقاضين عن دفعها، حيث كان تسديد الغرامة في وقت سابق يتطلب وقتا طويلا وتجوالا بين عدة إدارات.

يتم ذلك بالتقدم إلى مصلحة تحصيل الغرامات بالوزارة لاستخراج وثيقة الدفع التي ستمكنه من تسديد الغرامة التي عليه، حيث تم على مستوى عديد المصالح القضائية تعيين أمناء ضبط رئيسيين تلقوا تكوينا في المجال المحاسباتي لهم صفة المحاسب العمومي لتحصيل هذه الغرامات بعد فتح حساب بالخزينة العامة لتلقي هذه الأموال.

يستفيد كل متقاض يتقدم لتسديد غرامته أمام المصالح القضائية في ظرف لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تلقيه الاستدعاء من تخفيض بـ10 من المئة من قيمة الغرامة، كما يمكن لمن كانت في حقه غرامة مالية كبيرة من الاستفادة من تسهيلات في تسديدها، من خلال دفع المبلغ عبر أقساط.

كان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قال إن قيمة الغرامات القضائية التي لم يتم تحصيلها من قبل مصلحة الضرائب قد بلغت قرابة 7500 مليار، وذلك راجع إلى عامل بيروقراطية الإدارة، كما قال مدير الاستشراف والتنظيم بالوزارة، حيث يجد المواطن صعوبة كبيرة في تسديد ما عليه من غرامات، في وقت كان ينبغي تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.