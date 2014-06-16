عناصر شرطة بمختلف زوايا الملعب لمنع أي صدامات

5 آلاف شرطي ومروحيتان لتأمين نهائي كأس الجمهورية

جندت مصالح أمن ولاية الجزائر أكثر من 5000 شرطي ومروحيات لضمان سير المباراة النهائية لكأس الجمهورية المقرر إجراؤها في الفاتح من ماي المقبل، حيث أكدت مصادر متطابقة أن مصالح الشرطة ستفرض رقابة أمنية شديدة عبر مختلف مداخل العاصمة والملعب لتفادي تكرار سيناريو مباراة نصف النهائي الذي راح ضحيته شخصان وأصيب العديد من المناصرين.

اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية لتأمين وضمان السير الحسن لهذا العرس الكروي، حيث سيعمل هذا التشكيل الأمني على المراقبة الصارمة لحركة المناصرين أثناء وبعد المقابلة، وسيتم توزيع أفراد الشرطة على مستوى مداخل الملعب لتشديد المراقبة عند نقاط التفتيش لكل الطرق المؤدية إلى الملعب، الهدف منها رفض دخول كل من لا يحوز على تذكرة، أو الحائزين على تذاكر مزورة، ومنع إدخال كل شيء محظور من ألعاب نارية ومفرقعات وأسلحة بيضاء، كما وضعت مصالح الأمن مخططا أمنيا للسيطرة على الوضع داخل وخارج ملعب 5 جويلية، حيث سينتشر أفراد الشرطة داخل المدرجات للسيطرة وتفادي أي انزلاقات قد تحدث بين أنصار الفريقين، أما بعد نهاية المباراة فسيعمل نفس التشكيل الأمني على تأمين وفك الخناق عن مداخل الطرق المؤدية إلى الملعب، كما سيتم تخصيص مروحيتين تجوبان أجواء العاصمة بالتناوب، من خلال الاستكشاف الجوي والاتّصال المباشر مع مركزي المراقبة بداخل الملعب، الأول تابع للأمن الوطني والثاني تحت تصرف أفراد الأمن التابعين للمركب الأولمبي، بالإضافة إلى عناصر من الحماية المدنية، إضافة إلى 80 كاميرا مراقبة ذات جودة عالية، لمتابعة عن كثب ما يحدث داخل المدرجات وفي بعض الزوايا الأخرى التي يصعب مراقبتها خارج وداخل الملعب، وهي الكاميرات التي تم ربطها بنفس المركزين.

وأضافت ذات المصادر أنه ستتم الاستعانة بفرقة الأنياب وكذا تفكيك المتفجرات التي ستكون حاضرة بالملعب لتفادي إدخال كل ما من شانه أن يعكر السير الحسن للمقابلة كالألعاب النارية والمخدرات والأسلحة البيضاء مع استعمال الوسائل التقنية المستعملة في مراقبة وتفتيش المركبات وكذا المناصرين كما سيتم تشكيل مجموعات ستعمل على تسهيل عملية خروج مناصري الفريقين مباشرة بعد نهاية المقابلة في ظروف حسنة.