عائلاتهم طالبت السلطات بالتدخل لمعرفة مصير أبنائها

معاناة أقارب طاقم سفينة يونس2 المفقودة متواصلة

تتواصل معاناة أقارب سفينة يونس2 المفقودة منذ الثالث أفريل الجاري في عرض البحر، خلال رحلة عودتها من أشغال ترميم وصيانة في إيطاليا نحو ولاية عنابة، في الوقت الذي تداولت وسائل إعلام إيطالية خبر انتشال خفر السواحل بمقاطعة توريتا بمدينة صقلية، جنوب البلاد، لجثة أحد البحارة وهو يرتدي سترة نجاة مكتوب عليها اسم هذه الأخيرة.

طالب أقارب بحارة سفينة يونس2 المفقودة منذ أكثر من 21 يوما في عرض البحر أثناء عودتها من رحلة ترميم وصيانة في إيطاليا، السلطات الجزائرية من رئاسة وحكومة للتدخل والمساعدة لمعرفة مصير أبنائهم، في ظل غياب أية معلومات رسمية عن قائد السفينة بن سلامة عبد اللطيف وأفرادها الخمسة الآخرين، علما أن جريدة ال جورنالي الإيطالية قالت إنه تم العثور على جثة أحد هؤلاء وهو يرتدي سترة نجاة مكتوب عليها اسم السفينة السالف ذكرها، غير أن الجهات المعنية في الجزائر لم تؤكد ولم تنفي هذا الخبر.

يشار إلى أنّ سفينة يونس 2، هي واحدة من سفن صيد التونة الحمراء، كانت قد أقلعت قبل فترة إلى ايطاليا، من أجل أشغال ترميم وصيانة، رفقة سفينة يونس 1، قبل العودة للنشاط من جديد، إلا أن عطبا أصاب السفينة المفقودة لحد الساعة، في سواحل البحر المتوسط، علما أن عمليات البحث عن طاقمها لا تزال متواصلة حسب معلومات غير رسمية.