إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية في تمنراست

سّلم إرهابي نفسه، أمس الاربعاء 25 أفريل، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، حسب ما أكدته وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

ويتعلق الأمر بالمسمى “ص. فؤاد” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014. الإرهابي كان بحوزته بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة (270 طلقة).

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، ثلاثة (03) مهربين وضبطت سلاحا ناريا وشاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات التنقيب عن الذهب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف/ن.ع.5، شخصا وضبطوا سلاحين ناريين وكمية معتبرة من الذخيرة ومعدات تدخل في إعداد الخراطيش.