12 لقاء مع حسبلاوي دون أن تسفر نتيجة

15 ألف طبيب مقيم يقررون إيقاف المناوبة بداية من الغد

قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين توقيف كل المناوبات عبر كافة المستشفيات بداية من يوم غد احتجاجا على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوصاية وعدم الوصول إلى نتائج ملموسة حسبها، بالرغم من برمجة أكثر من 12 جلسة مع وزير الصحة دون تحقيق أي نتائج .

يبدو أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ بقطاع الصحة وتسير الأوضاع أيضا نحو التعفن، خاصة بعد مناقشة قانون الصحة من قبل المسؤول الأول على راس قطاع الصحة مختار حسبلاوي أمام نواب البرلمان ، الذي يحتوي على أكثر من 40 مادة تعد بمنزلة قانون عقوبات جديد يهدد الأطباء والممارسين بعقوبات السجن، في ضوء الضبابية المسجلة في تحديد المسؤولية الطبية، زيادة على التفرقة بين الأطباء العامين والخواص في التسجيل في جدول العمادة، حيث أكد المسؤول الأول على قطاع الصحة الحفاظ على مجانية العلاج من جهة، واجبارية الخدمة المدنية من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أجج الوضع اكثر فاكثر خاصة بالنسبة للأطباء المقيمين الذين ارتكزت جل مطالبهم على الغاء اجبارية الخدمة المدنية و كذا الخدمة الوطنية ، غير أن مشروع قانون الصحة الجديد جاء العكس المتوقع، لتسود حالة من الغليان وشرارة مقاطعة المناوبة التي انطلقت بوهران ، وهو ما جعلهم يهددون بمقاطعة المناوبة و تعميمها على المستوى الوطني بالنظر ، حيث قرر 15 الف طبيب مقيم بعد فشل سلسلة الحوارات مع الوزارة الوصية إيقافها بشكل نهائي ، مؤكدا أن المصادقة على قانون الصحة الجديد يعبر بمثابة رفض لمطالبهم خاصة المتعلقة بالخدمة المدنية، الى جانب ذلك هددوا بالخروج إلى الشارع أيضا قبل المصادقة على قانون الصحة الجديد ، منددين أيضا بالتعامل العنيف لقوات الأمن معهم خلال الوقفة التي نظموها أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، والتي أدت إلى إصابة الكثير منهم بكسور وجروح وصفها بالخطيرة على خلفية التدخل الذي تعرضوا له، إلى إيقاف أكثر من 200 طبيب من أصل 2000 طبيب مقيم موجودين نحو وجهات مجهولة إلى خارج العاصمة .

أمينة صحراوي