انقطاع التزود بالماء عن 15 بلدية في تيسمسيلت

انقطع التموين بالماء الشروب عن 15 بلدية بولاية تيسمسيلت منذ يومين جراء توقف محطة الضخ الرئيسية لسد "كدية الرصفة" بسبب انهيار عدد من الأعمدة الكهربائية جراء تساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة برياح قوية التي عرفتها المنطقة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح رئيس دائرة الاستغلال والصيانة بوحدة الجزائرية للمياه رابح نداتي، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الانقطاع مس كامل البلديات التي تتمون انطلاقا من السد المذكور الذي توقفت محطته الرئيسية للضخ بسبب انهيار الأعمدة الكهربائية الموصولة بها نتيجة سوء الأحوال الجوية، وأضاف بأن أعوان مديرية توزيع الكهرباء والغاز للغرب يواصلون جهودهم حاليا لصيانة الأعمدة الكهربائية المتضررة وفق ذات المسؤول الذي طمأن المواطنين أن التموين بالماء الشروب سيستأنف بشكل عادي غدا السبت وذلك ريثما تنتهي أشغال الصيانة.

وأبرز نداتي بأن تشغيل محطة الضخ الرئيسية لسد "كدية الرصفة" مرتبط أساسا بمدى تقدم أشغال صيانة الأعمدة الكهربائية المتضررة الموصولة بذات المنشأة المائية.