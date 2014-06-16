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الكتابة بالعربية، محاربة «العنصرية» الاعتداءات على المركبات

هذه تفاصيل لوحات ترقيم السيارات الجديدة

  27 أفريل 2018 - 15:36   قرئ 90 مرة   0 تعليق   الوطني
هذه تفاصيل لوحات ترقيم السيارات الجديدة

تحضّر الحكومة لمرسوم تنفيذي يحدد مواصفات لوحات ترقيم السيارات الجديدة، التي ستدخل عليها اللغة العربية لأوّل مرة، وذلك بعد دخول لوحة الترقيم الإلكترونية حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل، تتضمن رقما وطنيا موحّدا للسيارات وشريحة تحتوي معلومات عن العربة.

أفادت مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لـ»المحور اليومي»، أنّ لوحات الترقيم الجديدة للسيارات ستتضمّن مواصفات جديدة لم يسبق للمركبات الجزائرية أن احتوتها، حيث ستكون اللوحات مشكّلة من أرقام وحروف باللغة العربية تحدد الولايات التي سُجّلت بها المركبات، حيث ستصدر المواصفات في مرسوم تنفيذي ينشر في الجريدة الرسمية قريبا، ليشرع في تنفيذه مع بداية دخول لوحة الترقيم الإلكترونية حيّز الخدمة شهر سبتمبر المقبل، والتي تتضمن رقما وطنيا موحدا للمركبات وشريحة تحتوي معلومات دقيقة عن العربة. يوضع الرقم الوطني في أول سنة تدخل المركبة السير ليكون رقما وطنيا لن يتغير حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها، ويتضمن الترقيم الجديد ستة أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته، وسيتم الاستغناء عن الترقيم الخاص بالولايات في البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود. سينهي الترقيم الجديد للسيارات عهد «العنصرية» الذي اشتكى منه مواطنون، كونه كان يحدد ولايات أصحاب المركبات، ويسهّل عمليات تداولها بين المالكين، لأن الرقم سيكون مدونًا في سجل وطني وانتقالها من ولاية لولاية جزائرية أخرى، لا يقتضي اعطاءها ترقيمًا جديدًا. كما سيسمح حذف أرقام الولايات من اللوحات، بالقضاء على ظاهرة الاعتداء على السيارات الغريبة عن الولاية التي تكون هدفًا لعمليات سطو في مرّات عديدة، لمعرفة اللصوص أن الوافد غريب عن المنطقة، ويحدث أن تقع مواجهات بين أنصار الفرق المتنافسة في كرة القدم عند خروجهم من الملاعب، ويسمح النظام القديم بالتعرّف على سيارات أنصار الفريق المنافس خلال لقاءات كرّة القدم، مما يؤدي في كثير من الأحياء إلى استهدافها وتحطيمها في الشارع من طرف الأنصار الغاضبين، أو إلى توقيف أصحابها في الشارع والاعتداء عليهم. يتضمّن نظام لوحات ترقيم المركبات الحالي، سلسلة تتكوّن من ثلاثة أرقام، يُبرز الرقم الأوّل ولاية تسجيل السيارة والثاني السنة الأولى لبداية استخدامها، والرقم الثالث خاص بالتسجيل على مستوى الولاية، ولدى بيع السيارة وانتقالها من ولاية إلى أخرى، يتمّ تغيير الرقمين الأّول والثالث. وتعوّل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على سواعد جزائرية لإعداد بطاقات الترقيم الإلكترونية الجديدة، حيث شرع بعض الصناعيين الوطنيين في إنتاج بعض النماذج، كما سيكون البعض منها في إطار شراكة ما بين العام والخاص.

تجدر الإشارة إلى أن دولًا مجاورة على غرار تونس، تستخدم هذا النظام منذ سنوات طويلة، وقد أثبت فعاليته وسهولة تسيير المركبات فيه، حيث أن السجّل الوطني علاوة على تضمنه على معلومات عن السيارة (سنة صناعتها، وسنة وضعها للسيّر أوّل مرة، اسم المالك)، فإنه يتضمّن معلومات مهمّة عن نوع الوقود، وكميّة الغازات التي تصدرها من أجل تقدير نسب التلوث في الجو.

حكيمة ذهبي

 

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