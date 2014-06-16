552 حادث عمل مميت صرّح به لدى كناص في 2017

كشفت مديرة الوقاية من حوادث العمل بالصّندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، فتيحة تيار، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه تم التّصريح بأزيد من 48 ألف حادث عمل.

وأوضحت تيار على هامش لقاء نظمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل.

أنّه تمّ التّصريح بمجموع 48.382 حادث عمل لدى الصندوق خلال 2017، منها 552 حادث عمل مميت.

وأضافت ذات المسؤولة أنه من بين العدد الإجمالي لحوادث العمل المصرح به لدى الصندوق، تم تسجيل “4.436 حادث عمل لدى فئة الشباب البالغين أقل من 25 سنة، من بينها 31 حادث عمل مميت”.