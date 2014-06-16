بعد أن منعتها لسنوات بسبب استغلالها السياسي

الحكومة تسمح للجمعيات ولجان الأحياء والأثرياء بتوزيع مساعدات رمضان

منحت الحكومة الضوء الأخضر لجمعيات خيرية ورجال أعمال وعائلات ثرية، من أجل توزيع المساعدات الإنسانية خلال الشهر الفضيل، لتسهم في رفع الغبن عن العائلات المعوزّة، بعدما باتت قفة رمضان التي توزّعها السلطات العمومية، تسجّل سنويا فضائح في التوزيع، ولا تصل إلى مستحقيها في أحايين كثيرة، وذلك في خطوة لتعزيز دور المجتمع المدني في التكافل والتضامن.

رفعت وزارة الداخلية الحظر عن نشاط جمعيات خيرية ورجال أعمال وأثرياء، كانوا يقومون بأنشطة تضامنية موازية لأنشطة السلطات العمومية، لاسيما البلديات والهلال الأحمر الجزائري من خلال توزيع قفة رمضان، بعدما كانت تتحفّظ على ذلك، تخوّفا من استغلالها السياسي. وراسلت الحكومة المجالس الشعبية البلدية، تطلب منها تسهيل مصالحها لنشاط مبادرات خيرية لمساعدة العائلات الفقيرة خلال شهر رمضان، عن طريق توزيع قفف رمضان ومساعدات مالية، كما سمحت لهم بجمع وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين إلى جانب قفة رمضان التي ستشرف عليها البلديات.

كما سمحت للمواطنين التأسّس باعتبارهم لجان أحياء من أجل جمع وتوزيع قفف رمضان، حيث شرعت بعض محلات بيع المواد الغذائية في وضع سلات لجمع المواد الغذائية يبادر بها مواطنون وتقوم جمعيات خيرية بتوزيعها على محتاجيها خلال الشهر الفضيل، بعد الفضائح التي غرقت فيها السلطات المحلية بسبب قفة رمضان التي تحوّلت بفعل المسؤولين المحليين إلى "قفة العار"، رغم الإجراءات التي فرضتها الحكومة من أجل ضمان وصول المساعدات لأصحابها بأماكن إقامتهم، حيث تشهد العملية تأخرا كبيرا في العديد من البلديات، مما يتسبب في فوضى وطوابير طويلة أمام مدخل البلديات، رغم وجود تعليمات من وزارة الداخلية تفرض توزيع القفة قبل بداية الشهر.

بالمقابل، وجهت وزارة الداخلية تعليمات لمصالح الأمن، لاسيما مصالح الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تتبّع نشاط الجمعيات الخيرية وكذا رجال أعمال وأثرياء خلال رمضان، بما يسمح لهم بتقديم الإضافة المرجوة من المجتمع المدني، لكن دون المساس بالأمن العام، وذلك عن طريق إعداد تقارير خاصة بالعملية ورفعها إلى السلطات المختصة قصد الإحاطة بالوضع.

الهلال الأحمر الجزائري يتكفّل بمطاعم إفطار خاصة باللاجئين الأفارقة

جاءت هذه التسهيلات بعد الشكاوى العديدة التي أعرب عنها مواطنون محتاجون إزاء تسيير قفة رمضان وعدم وصول المساعدات الاجتماعية التي تضمنها لهم الحكومة وكذا الهلال الأحمر الجزائري، الذي لم يعد يستوعب الكمّ الهائل من طلبات الاستفادة من المساعدات، لاسيما مع وجود ظاهرة اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، الذين يكلّفون أموالا باهظة للحكومة من أجل التكفّل بهم. وفي هذا الصدد، حرص الهلال الأحمر الجزائري، على برمجة رزنامة عمل خاصة بالشهر الفضيل، من أجل ضمان التغطية الغذائية للاجئين المنتشرين عبر شوارع الجزائر وأماكنها العامّة.

قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، لـ"المحور اليومي"، إنّه قد تمت برمجة طرود على شكل إعانات للمعوزين وفتح مطاعم للرحمة في مختلف المدن، مضيفة أنّه قد تمّ تخصيص مطاعم الرحمة هذه السنة لفئة معينة من الأشخاص ويتعلق الأمر بفئة اللاجئين الأفارقة من دول الجوار وعمال الورشات. وأشارت بن حبيلس، إلى أنه في العام الماضي توزيع أكثر من 30 ألف طرد من المواد الغذائية، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في قوائم المعوزين مع استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين خلال السنوات الأخيرة.

حكيمة ذهبي