ولد عباس يقزّم "جماعة التوقيعات":

"هنا يموت قاسي"

قزّم أمين عام الأفلان، جمال ولد عباس، "جماعة" المعارضين داخل اللجنة المركزية، ممّن يضغطون من أجل تنحيته وهو الذي يواصل "تهريب" اجتماع هذه الهيئة "خوفا" من موعد "حاسم"، وردّ بلغة الواثق من نفسه "هنا يموت قاسي"، معتبرا أنّ "أصحاب التوقيعات من الماضي ولا حدث".

بدا "طبيب" الحزب العتيد، وهو يستعرض حشده لستّ تنظيمات طلابية وهي "تبايع" استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الحكم، بمقر الحزب "الأحرار الستة"، بحضور وزراء الحزب وقيادات الصفّ الأوّل، متجاوزا لحملة التوقيعات التي تُجمع ضدّه من قبل أعضاء في اللجنة المركزية وقياديين منسحبين شكليا من أمور "الجهاز". وقال أمين عام الأفلان، إنّ "الذين يجمعون التوقيعات لا حدث بالنسبة لي ويبقون من الماضي". وركّز ولد عباس، الذي استهلّ اللقاء، بكلمة افتتاحية لأزيد من ربع ساعة، وهو يعلن "الولاء للرئيس"، بما يؤشّر على أنّ الوزير الأسبق للتضامن يدرك أنّ تنحيته من منصبه لن تكون سوى بتحرّك رئيس الحزب إذا لم يعجبه تسييره لـ"الجهاز". فقال: "عندما نطلب من الرئيس مواصلة مسيرة الإنجازات.. ليست ديماغوجية ولا مجرّد كلام وإنما كلام نابع عن الوفاء والولاء وهو قناعة لدينا"، مضيفا أنّ "الشعب الجزائري يحب بوتفليقة .. والشعب ليس أولئك الذين يوجدون في الصالونات ويتفنّنون في التحاليل بل بالجزائر العميقة"، وأتبع ذلك بقوله: "هنا يموت قاسي".

حاول ولد عباس مدّ يده إلى المعارضين الذين يطالبون برحيله، عن طريق عودتهم إلى بيت "العتيد"، لكنّ ذلك لن يكون على "جثّته"، فذكر أنّ "أبواب الحزب تبقى مفتوحة للجميع لاسيما أولئك الذين ساندوا الرئيس على مدار 19 سنة من الحكم". لكنّ أمين عام الأفلان، حاول أيضا استمالة المعارضة، التي تنتقد حصيلة الرئيس، وذكر لأوّل مرة أنّ: "الرئيس أخطأ أحيانا حيث هناك سلبيات يحقّ للجميع الحديث عنها"، مضيفا أنّ "الأمور التي أخطأ فيها الرئيس يمكن إصلاحها"، وأنه "نجح في أمور كثيرة حيث أطفأ نار الفتنة ونجح في إعادة السلم والسكينة والطمأنينة بفضل الوئام المدني في 16 سبتمبر 1999، لأن المكسب الرئيسي هو الطمأنينة والسلم والاستقرار هو المكسب الأول الذي يسجل للرئيس".

كما وجّه رسائل إلى قيادة الجيش الوطني الشعبي، وهو يتحدّث عن المأساة التي ألمّت بالشعب الجزائري إثر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك، فقال إنّ: "الشعب الجزائري كله وقف مع شهداء الطائرة وكلّ الجزائريين بكوا الشهداء"، مضيفا أنّ "الشعب الجزائري يُظهر وحدته وقت الشدائد".

ستة تنظيمات طلابية تعلن ميلاد "تنسيقية جيل بوتفليقة"

أعلنت ستة تنظيمات طلابية صبيحة أمس، عن ميلاد "تنسيقية جيل بوتفليقة"، وتتمثل هذه التنظيمات في: الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، التحالف من أجل التجديد الطلابي، المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي والتضامن الوطني الطلابي، وهي كلها تنظيمات طلابية موالية لحزب الأفلان، ووجّهت بدورها دعوة للتنظيمات الطلابية الثلاثة المتبقية وهي: الاتحاد الطلابي الحر الموالي لحركة مجتمع السلم، المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين الموالي للتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع الطلبة الجزائريين الأحرار الموالي لتجمع أمل الجزائر.

جاء في بيان إعلان الميلاد، حديث عن الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، حيث ذكرت التنظيمات الستة، أنّها "استحقاقات حاسمة ومفصلية بالنسبة لمستقبل الجزائر"، وأن "ميلاد التنسيقية جاء عرفانا وتقديرا وتجديدا لعهد الولاء والوفاء مع الرئيس الذي كرّس عمره لوطنه". ووجهت دعوة للتنظيمات الطلابية الأخرى، من أجل الانخراط فيها، لاسيما تلك التي تؤمن باستمرارية مسيرة الإصلاح والتنمية.

واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الذي قدّم مداخلة خلال اللقاء، أنّ التنسيقية تمثل مسارا جديدا في الحياة الطلابية، وذكر أنها جاءت في أوانها حيث يتعين على شريحة الطلبة أن تكون قدوة باقي الشرائح وتتحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على المكاسب في مختلف المجالات. بالمقابل، رفض الوزير الردّ على سؤال صحفي لتفسير محاولات تسييس الجامعة عن طريق مثل هذه المبادرات التي تخلط بين نشاط الطلبة والأحزاب السياسية، بينما ذكر الأمين العام للأفلان، أنّ تنسيقية جيل بوتفليقة ليست مسيسة، قائلا في رده على أسئلة الصحفيين "التنسيقية ليس لديها توجهات أو أهداف سياسية ".

حكيمة ذ.