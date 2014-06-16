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يمكن للمكتتبين الاستفادة من قرض يصل إلى 90 بالمائة

16 ألف مغترب مسجل في الصيغة الموجهة للجالية الجزائرية

  28 أفريل 2018 - 16:04   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
16 ألف مغترب مسجل في الصيغة الموجهة للجالية الجزائرية

سجلت وزارة السكن والعمران والمدينة أزيد من 16 ألف مكتتب في الصيغة السكنية الموجهة للجالية المقيمة بالخارج والتي خصصت لها الوزارة 2247 سكنا عبر 24 ولاية حسب تصريحات الوزير عبد الوحيد طمار، الذي أوضح أن من بين الامتيازات تمكين المكتتبين من الاستفادة من قرض يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة بـ 3 بالمائة فقط. 

أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن مصالحه أحصت 16535 مكتتبا في الصيغة السكنية الموجهة عبر 24 ولاية منها 13 ألف و963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أي 84 بالمائة من الطلبات، كما أبرز وزير السكن في تدخله أمام الحضور أن عدد المكتتبين الذين أكدوا اختيارهم قد ارتفع إلى 6712 منهم 5310 من الجالية الوطنية بفرنسا أي بنسبة 79 بالمائة.

في ذات السياق؛ أضاف المسؤول الأول عن القطاع أن أشغال انجاز الـ 2247 سكنا الموزعة على 24  ولاية جارية بمستويات تقدم مختلفة، مؤكدا أن العملية بصدد التعميم على كل ولايات الوطن من أجل تقييم الطلب مما يسمح "بمباشرة عمليات جديدة" حسب "الامكانيات العقارية وقدرات" المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وتخص هذه العملية التي أطلقت في 01 فيفري 2018 نماذج سكنية صممت حسب خصوصيات كل منطقة.

علاوة على ذلك، أوضح الوزير أنه من بين الامتيازات أن المكتتبين بإمكانهم الاستفادة من قرض يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة بـ 3 بالمائة فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية قد تم تخفيفها "على قدر الإمكان" كون  الملف "لا يتضمن سوى طلبا بسيطا شريطة عدم امتلاك عقار بالجزائر"، وخلال النقاش، تمحورت الانشغالات حول إنشاء المؤسسات وتمويلها وأسعار السكنات ونوعيتها بالإضافة إلى طرق التسديد والقروض البنكية.

ن.شعبان

 

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