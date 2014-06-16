كشفت عن تزكيته دون انتخابات لكل من يمنحه الولاء والطاعة

لجنة تصحيح المسار النقابي تتهم سيدي السعيد بـ"خرق القانون"

كشفت لجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن جملة من التجاوزات وخرق للقانون الأساسي قام بها الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد على رأسها التزكية المفروضة دون المرور عبر الانتخابات لكل من يمنحه الولاء والطاعة وتركيز كل الصلاحيات في شخصه وتهميش الإطارات النقابية.

قرر أعضاء لجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إنشاء لجنة مؤقتة مكلفة بتحضير مؤتمر الاتحاد الولائي، وكذا مؤتمرات الاتحادات المحلية وهذا من اجل توحيد صفوف العمال والنقابيين الأوفياء داعين كل النقابيين الأحرار والمهمشين إلى الالتفاف حول هذه الحركة التصحيحية من أجل استرجاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممن أسموهم بالمغتصبين.

جاء في بيان لجنة تصحيح المسار النقابي للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة للاتحاد العام للعمال الجزائريين "بناء على اجتماع الإطارات النقابية لولاية الجزائر وأعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين للولاية نحن أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه نندد بالتجاوزات الخطيرة لاسيما تهميش 7 أعضاء من اللجنة التنفيذية الوطنية بعدم استدعائهم لحضور الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 13 و 14 مارس 2018 بوهران وأثناء فعاليات هذه الدورة تم طرد عضوين منهم دون سبب شرعي وقانوني، وهذا مخالف تماما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، كذلك عدم احترام القانون الأساسي في اغلب مواده 80، 83، 84 ،86، 87 المتعلقة باللجنة التنفيذية الولائية.

نبيل ش.