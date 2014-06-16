احتضنها قسم اللغة الإنجليزية ببوزريعة

جامعة الجزائر 2 تنظم يوما ترفيهيا لفائدة 400 يتيم

استفاد 400 يتيم من يوم ترفيهي نظمه قسم اللغة الإنجليزية في إطار النشاطات الثقافية لجامعة الجزائر2 "أبو القاسم سعد الله" في قاعة المحاضرات الكبرى الكائنة بمقر الجامعة ببوزريعة.

في إطار النشاطات الثقافية لجامعة الجزائر2 "أبو القاسم سعد الله"، نظم قسم اللغة الانجليزية بإسهام جامعة الجزائر 2 يوما ترفيهيا لفائدة أكثر من 400 طفل يتيم، بقاعة المحاضرات الكبرى الكائنة بمقر الجامعة ببوزريعة أمس بداية من الساعة العاشرة، حيث كان ازيد من 400 يتي على موعد مع مجموعة من العروض وبرنامج ترفيهي أعده قسم الإنجليزية بجامعة الجزائر 2 ، وألقت مديرة الجامعة وعميد كلية اللغات الأجنبية كلمة تنويها بهذه المبادرة التي جاءت في فكرة مغايرة لفائدة هذه الفئة، على عكس المرات السابقة التي انحصرت فيها النشاطات فقط على طلاب الجامعة بشكل عام وطلبة الإنجليزية بشكل خاص. غير بعيد عن ذلك أيضا تخللت البرنامج مجموعة من النشاطات لبراعم الكشافة الإسلامية التي شاركت الأطفال اليتامى هذا الاحتفال من خلال العديد من الأناشيد والعروض الهادفة، ليختتم اللقاء بتوزيع مجموعة من الهدايا على الأطفال في التفاتة رحب بها الموجدون واعتبروها انطلاقة لمجموعة من النشاطات على مستوى الجامعات ولم لا تعميمها على المستوى الوطني لتشمل مختلف المؤسسات الجامعية.

أمينة صحراوي