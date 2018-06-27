أمن ولاية الجزائر ينظّم حملة تبرع بالدم لثاني مرة خلال هذه سنة

نظّمت مصالح أمن ولاية الجزائر حملة تبرع بالدم هي الثانية خلال هذه السنة، حيث كانت الانطلاقة على مستوى مجموعة الحماية والأمن بباش جراح والتي تمتد من 26 إلى غاية 28 جوان من السنة الجارية، أين شارك في هذه الحملة شرطيي أمن ولاية الجزائر من مختلف الرتب وكذا المستخدمين الشبيهين، تمّ خلالها جمع كمية معتبرة من أكياس الدم بالتنسيق مع الطاقم الطبّي لمستشفى بشير منتوري بالقبة، في الوقت الذي تبقى فيه هذه الحملة متواصلة على مستوى أمن المقاطعات الإدارية الـ13 بالعاصمة ومراكز الشرطة، على أن توزع تلك الأكياس بمختلف مستشفيات العاصمة لفائدة المرضى، هذه المبادرة ذات الطابع الإنساني أصبحت تقليدا حميدا بالمديرية العامة للأمن الوطني غرضها تجسيد قيم التضامن الإنساني وروح التضحية التي تعتبر جوهر عمل المهنة النبيل لرجل الشرطة وتعزيز التعاون الجواري مع مختلف فئات المجتمع.

منيرة ابتسام طوبالي