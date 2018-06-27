فيما تم توظيف 5208 إداري جديد

مسابقة وطنية لترقية موظفي 27 رتبة في قطاع التربية يوم 15 جويلية

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم امتحانات مهنية للترقية تشمل 27 رتبة لا سيما رتبة مفتش، مدير، مقتصد، مشرف، ناظر، مستشار وملحق بالمخبر، وحسبما أكدته وزيرة القطاع نورية بن غبريت، أمس، فإن موعد إجراء الاختبارات سيكون يوم 15 جويلية.

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن 27 رتبة من السلك الإداري سيخضع موظفوها إلى امتحانات مهنية للترقية، وكانت وزارة التربية قد خصصت مسابقة خارجية لتوظيف 5208 إداري موزعة على نحو 329 منصب لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، و213 منصب لرتبة مقتصد و694 منصب لرتبة نائب مقتصد، و2265 منصب لرتبة مشرف تربية و300 منصب في منصب ملحق رئيسي بالمخبر، و1407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر. في ذات السياق، أكد المدير المكلف بالتكوين بوزارة التربية الوطنية كمال حمادو أن أزيد من 740 ألف مترشح تقدموا لاجتياز مسابقة التوظيف التي نظمتها الوزارة لتغطية أكثر من 8500 منصب، بيداغوجي وإداري، مؤكدا أن هذه المسابقة تندرج في إطار تغطية العجز المسجل والمقدر بـ49ألف أستاذ في الطور الابتدائي، وسيتم - حسب ذات المتحدث - إخضاع الناجحين لدورة تكوينية قبل أن يلتحقوا بمناصبهم مع الدخول المدرسي القادم، مؤهلين برتبة معلم في اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية وهي العملية التكوينية التي ستليها سنة كاملة من التكوين البيداغوجي التحضيري.

وفيما يخص الطورين المتوسط والثانوي، فقد وظفت وزارة التربية الوطنية العام الماضي أزيد من 10 آلاف أستاذ، من بينهم 3611 أستاذ تم انتقاؤهم من القائمة الاحتياطية للتوظيف التي تم تشكيلها من فائض الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف، وقد منحت الوزارة الأولوية لتوظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة الفائضين حسب الترتيب الاستحقاقي المعتمد بناء على رغباتهم وفق المعايير المتمثلة أساسا في سنة التخرج بمنح الأولوية لأقدمية التخرج وأعلى معدل لدفعة التخرج الواحدة، والأكبر سنا عند التساوي.