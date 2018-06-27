أويحيى يغري المختصين في تكنولوجيات الإعلام الجديدة

الجزائر مستعدة لوضع شروط ومنح امتيازات أفضل للمستثمرين الأجانب

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أن الجزائر مستعدة لتوفير شروط وامتيازات أفضل لفائدة المستثمرين الأجانب في التكنولوجيات الجديدة للإعلام، مشيرا إلى أن هذا يندرج في إطار الاستفادة من فوائد الاقتصاد الرقمي الذي أصبح اقتصاد عالم اليوم.

قال أويحيى، في كلمته خلال افتتاح الندوة الدولية حول المدن الذكية والتكنولوجيات الشاملة والاستثمار، بقصر المؤتمرات، في نادي الصنوبر، إذا كانت الجزائر توفر امتيازات جذابة للاستثمارات عموما، فإنها مستعدة لتوفير شروط وامتيازات أفضل لفائدة المستثمرين في التكنولوجيات الجديدة للإعلام، انطلاقا من عزمها لجني حصتها من مزايا وفوائد الاقتصاد الرقمي الذي أصبح اقتصاد عالم اليوم، ودعا في ذات السياق الكفاءات الوطنية المغتربة للمشاركة في هذا المسعى وخدمة التنمية الوطنية، موضحا أن التدابير الإرادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجالية في مجال السكن والتشغيل أو الاستثمار، شهادة بليغة على ذلك، وأضاف خلال هذا الاجتماع الذي شارك فيه أفراد من الجالية، أن التكنولوجيات الجديدة للإعلام تشكل جسرا افتراضيا يمكن من خلاله أن تساهم كفاءاتنا المقيمة في الخارج بفعالية، انطلاقا من بلدان إقامتهم، في تنمية الجزائر في جميع المجالات، مردفا أن الجزائر بالفعل تتوفر على موارد معتبرة في كل الميادين، غير أنها في حاجة إلى المعرفة والتجربة، وبالأخص في مجال التكنولوجيات، مع العلم أن هذه التجربة وتلك المعرفة متوفرتان من حيث الكم والنوعية لدى مواطنينا العاملين في بلدان متقدمة، وخاطبهم قائلا إننا نوجه نداء إلى كفاءاتنا المغتربة من أجل المساهمة في تنمية الجزائر، على غرار ما يفعله المغتربون الآخرون عبر العالم في فائدة أوطانهم أو وطنهم الأصلي. واعتبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن هذا الاجتماع مهم انطلاقا من كونه يتوجه إلى بعض التحديات الأساسية، أهمها مساهمة الشباب في تنمية البلاد، وكذا تثمين التكنولوجيات الجديدة للإعلام، وأخيرا إشراك قدرات الجالية في التنمية الوطنية، موضحا أن البطالة حتى ولو تم تقليصها بقوة خلال العشريتين الأخيرتين، تظل تشكل عبئا على الفئات الشبانية ولاسيما الشباب الحاملين للشهادات وعددهم هائل في كل التخصصات، وقد سمحت سياسة دعم الشباب في إنشاء المؤسسات الصغيرة على مر السنين، بإنشاء مئات الآلاف، منها أزيد من 500.000 مؤسسة كان مآلها النجاح. أما فيما يتعلق بالمؤسسات الناشئة Start-Up القائمة على أساس التكنولوجياتالجديدة للإعلام، فإنها لا تزال تعد في الجزائر بالمئات فقط، لكونهانموذجا جديدا في بلادنا، سيعرف بالتأكيد تطورا متسارعا في المستقبل. وفيما يتعلق بتعبئة تكنولوجيات الرقمنة في خدمة التنمية، فقال أويحيى إن الجزائر لديها سنويا أزيد من 20.000 حامل شهادة جامعية في مجال الرقمنة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات من الألياف البصرية عبر البلاد كلها، علما أنه يجرى العمل على إدارة رقمية ومحيط رقمي في جميع المجالات.