120 ألف منهم سجلوا خلال شهر رمضان فقط

أكثر من 400 ألف معتمر جزائري أدوا العمرة هذا الموسم

تجاوز عدد الجزائريين الذين أدوا العمرة منذ انطلاق موسم 1439 / 2018 سقف الـ400 ألف معتمر، 120 ألف منهم سجلوا خلال شهر رمضان، حسب الأرقام الأولية التي بحوزتنا.

سجل الديوان الوطني للحج والعمرة تنقل أكثر من 400 ألف جزائري لأداء العمرة منذ انطلاق الموسم الجاري نهاية العام الماضي، 120 ألف منهم خلال شهر رمضان، حسب ما أفادت به مصادرنا، وأضافت أن عودة هؤلاء من البقاع المقدسة لا تزال مستمرة، في إشارة منها إلى الفئة التي تنقلت إلى السعودية في النصف الثاني من رمضان ويمتد برنامجها على مدار شهر كامل. وتنقل ما يقارب النصف مليون معتمر جزائري إلى البقاع المقدسة مع 210 وكالة سياحة وأسفار، اعتمدها الديوان الوطني للحج والعمر هذا الموسم، في حين أسقط من القائمة 14 متعاملا، سبعة بسبب تورطهم في التلاعب بأرقام جوازات سفر المعتمرين لتفادي دفع رسم الألفين ريال سعودي المتعلق بمكرري العمرة والحج، و7 أخرى لتجاوزها الفترة المحددة لإطلاق نشاطها، أي سحب منها الترخيص، بعد مرور 3 أشهر من حصولها عليه، في الوقت الذي يعرف هذا المجال منافسة بين العدد الكبير من الوكالات التي تسعى لاختطاف الزبون الجزائري وتسفيره نحو البقاع المقدسة، يضاف لها عدد آخر من المتعاملين الذين ينشطون في إطار المناولة التي رخص بها الديوان. يشار إلى أن المملكة السعودية قررت تمديد موسم العمرة لما بعد شهر رمضان، حيث قال عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، في تغريدة على تويتر قبل أيام، إنه تحقيقا لرؤية المملكة 2030، تستمر وزارة الحج والعمرة في تقديم خدمات استقبال المعتمرين حتى نهاية شهر شوال. وكانت السلطات السعودية منعت وكالات السياحة والأسفار من تنظيم الزيارات لمعتمريها في مكة المكرمة بداية من 19 أفريل الماضي، وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن هذا الإجراء جاء بسبب قيام بعض الأشخاص بإحياء البدع والشرك على جبل النور، فيما لم تتوفر أية معلومات لحد الآن عن تطبيق القرار أو فرض عقوبات على المخالفين.