في أول ظهور له بعد تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني

لهبيري يحضر حفل تخرج بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية

ظهر العقيد مصطفى لهبيري في أول خرجة له بعد تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في حفل تخرج الدفعة 31 من المدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد قضي بكير بعين النعجة، حيث تعود لهبيري طيلة سنوات خلت أثناء ترأسه للمديرية العامة للحماية المدنية، المشاركة في حفلات تخرج دفعات المدرسة الوطنية للصحة العسكرية.

سجل العقيد لهبيري حضوره بعد تعيينه على ٍاس المديرية العامة للأمن الوطني في حفل تخرج الدفعة 31 من المدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد قضي بكير بعين النعجة رفقة العشرات من العمداء، ويعتبر لهبيري من رجال ثقة الرئيس منذ توليه سدة الحكم، وشغل العقيد عدة مناصب في المؤسسة العسكرية، بداية من قائد المنطقة العسكرية الرابعة والثانية حتى سنة 1969 قبل تحويله إلى وحدة الطيران العسكري سنة 1972 منصب اشتغل به سنتين، وفي عام 1974 انضم إلى الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، ليتم تحويله إلى المنطقة العسكرية الأولى بعد سنة، كما أمضى مصطفى لهبيري 4 سنوات على رأس كلية الدراسات العليا في الإدارة واللوجستيات و7 سنوات كمدير للإدارة والخدمات المشتركة داسك في وزارة الدفاع الوطني، في عام 1987 شغل منصب الملحق العسكري في تونس، وتم تعيينه بعدها كمدير مركزي للخدمات الصحية العسكرية سنة بعدها. وعينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على رأس الحماية المدنية سنة 2001، قبل أن يتولى منصب المدير العامللأمن الوطني، أمس.