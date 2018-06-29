بعد كانت عرضة للنهب والاستيلاء عليها بطرق ملتوية

بوتفليقة يمنع التنازل عن هياكل وعقارات إقامة الدولة لتفادي "البزنسة" فيها

إلغاء بعض الأحكام التي تضمنها المرسوم الخاص بإنشاء المؤسسة العمومية

منع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مرسوم رئاسي، التنازل عن الهياكل التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، وتخص عدم قابلية التنازل لكل الفيلات، الشاليهات، الشقق، المحلات، الأراضي وأي أملاك عقارية أخرى مهما تكن طبيعتها تابعة للمؤسسة العمومية، كما تخص عدم التنازل على الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل.

ينص المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي وقع بتاريخ 20 جوان في مادته الأولى على أن "تكون جميع الهياكل التابعة لأملاك المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل المحددة بموجب المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 غشت سنة 1997 غير قابلة للتنازل"، وتخص عدم قابلية لكل الفيلات والشاليهات والشقق والمحلات والأراضي وأي أملاك عقارية أخرى مهما تكن طبيعتها تابعة للمؤسسة العمومية، كما تخص عدم التنازل على الهياكل والمحلات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال والتابعة لأملاك إقامة الدولة للساحل، حيث ألغى المرسوم، بعضا من الأحكام التي تضمنها المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل، باستثناء العقارات التي تعود لما قبل الاستقلال من أحكام أملاك الدولة، وكذا مساكن الإطارات في كل من الشراقة وسطاوالي، إضافة إلى ذلك، ألغى المرسوم الرئاسي الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294، والتي تشير أن كل تغيير في رأس مال المؤسسة يتم بمرسوم بعد اقتراح المدير العام.

يأتي هذا القرار بعد أن عرفت إقامة الدولة خلال السنوات الأخيرة تسجيل عدة خروقات من خلال عمليات البزنسة التي طالت "فيلات" العديد منم المسؤولين، الأمر الذي دفع بالرئيس إلى الوقوف ضد هذه التصرفات التي مسّتها بسنّ هذا المرسوم الرئاسي الذي من شأنه إنهاء "البونسة" في إقامة الدولة.

وتم استحداث إقامة الدّولة بموجب المرسوم التنفيذي رقم "92/487" المؤرخ في الـ 28 ديسمبر 1992، والمتّضمن إنشاء إقامة تابعة للدّولة، كما تمّ استحداث مؤسسة تعنى بتسيير الإقامة بموجب المرسوم التّنفيذي رقم "97/ 294"، المؤرخ في الخامس سبتمبر 1997، والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل التّي تعدّ عقاراتها غير قابلة للتّنازل، أما الوعاء العقاري الذي بنيت فيه إقامة الدولة هي أرض فلاحية، وتمت توسعة هذا الوعاء سنة 2010 فوق قطعة أرضية تابعة للخواص وذات طبيعة فلاحية تتشكل من عدة تعاونيات فردية وجماعية، وتخضع هذه المنطقة لقانون أملاك الدولة وتسيرها رئاسة الحكومة، وهذه السكنات التي تسلم لمختلف الإطارات والمسؤولين هي سكنات تسدد مصاريفها المختلفة المؤسسات العمومية.