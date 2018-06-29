في إطار تقسيم اداري جديد يعرض على البرلمان

ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات مستقبلا

تنظر الحكومة في إمكانية ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات قائمة بذاتها مستقبلا، في إطار تقسيم اداري جديد للبلاد، ينتظر أن يعرض على مستوى البرلمان بغرفتيه في وقت لاحق.

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، نور الدين بدوي، أول أمس، عن إطلاق دائرته الوزارية لعملية تقييمية للولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير، والتي سُخر لها امكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة قدرت بقرابة 30 مليار دج، وأضاف، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية للنواب، أن هذه العملية التقييمية "سيتم استغلال نتائجها عند انشاء ولايات منتدبة جديدة"، مؤكدا أن "الهدف الاسمى من استراتيجية رئيس الجمهورية هو الوصول بهذه الأخيرة إلى ولايات قائمة بذاتها في اطار تقسيم اداري جديد للبلاد، والذي سوف يقدم على مستوى البرلمان بغرفتيه في حينه".

وأعلن بدوي أن الداخلية توشك على اتمام دراسة قائمة الدوائر المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة على مستوى الهضاب العليا، مذكرا أن الاعلان النهائي عن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأوضح أن دائرته الوزارية في إطار تجسيد المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجي لرئيس الجمهورية تجري التحضيرات النهائية من أجل تجسيد هذه العملية وفقا لمعايير موضوعية تتماشى والاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية التي تنشدها السلطات العمومية.

وأبرز الوزير في السياق ذاته، أن "القرار الصريح في الإعلان عن ترقية الدوائر الى ولايات منتدبة ليس من صلاحيات عضو الحكومة"، مؤكدا أن "الوحيد المخول دستوريا لإعلان القرارات النهائية هو رئيس الجمهورية من خلال الميكانيزمات المعتمدة كمجلس الوزراء".

وذكر بدوي في رده عن النائب حبيبي التهامي حول ترقية دائرة الأبيض سيدي الشيخ إلى ولاية منتدبة ضمن التقسيم الإداري الجديد، أن "عملية انشاء ولايات منتدبة حاليا تم تحديد ملامحها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المصغر المنعقد في 27 يناير 2015، والذي خصص للتنمية في ولايات الجنوب والهضاب العليا"، وأبرز أن تحديد أولويات إعادة النظر في التقسيم الاداري الحالي تم عبر ثلاثة مراحل كانت فيها البداية بولايات الجنوب.

في هذا الإطار سهرت وزارة الداخلية --يقول بدوي-وبالتنسيق مع القطاعات المعنية على تجسيد قرارات رئيس الجمهورية باستحداث 10 مقاطعات ادارية على مستوى الجنوب، وتم الحرص على تعبئة الامكانيات المادية والبشرية والمالية اللازمة من أجل حسن سير وتجسيد عزم الدولة في تقريب الادارة من المواطن والتكفل بانشغالاته.

واستطرد قائلا، إنّ الجهود لا تزال متواصلة لتوفير كل الظروف الملائمة لجعل الولايات المنتدبة للجنوب تعمل بصفة كلية من خلال تدعيم تنفيذ المصالح الخارجية للدولة بها، وتدعيم صلاحياتها في مجال تجسيد البرامج التنموية الخاصة بها، وضمان جاهزيتها لمواجهة الطلبات التنموية للساكنة وتحقيق اقلاعها المنشود وذلك انطلاقا من السنة الجارية.