بدوي يبحث مع سفيري البحرين و كرواتيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي

تباحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, أمس مع كل من سفير البحرين بالجزائر فؤاد صادق البحارنة و سفير كرواتيا بالجزائر ماران أندريازيفيتشي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية, أن السيد بدوي استقبل بمقر دائرته الوزارية السفير البحريني, حيث أشاد الطرفان بالعلاقات "الأخوية الوطيدة" بين البلدين كما "عبرا عن إرادتهما للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع الوزاري".

كما استقبل بدوي أيضا السفير الكرواتي في لقاء شكل "فرصة للتنويه بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين و التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك, لا سيما الأمن و التكوين و التعاون اللامركزي", يضيف المصدر ذاته.