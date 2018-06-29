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سارعت إلى تكذيب الشائعات قبل انتهاء التحقيق في الملف

سلطات ولاية الجزائر تدافع عن زوخ وتتبرأ من قضية البوشي

  29 جوان 2018 - 20:22   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
سلطات ولاية الجزائر تدافع عن زوخ وتتبرأ من قضية البوشي

 زوخ مطالب بتقديم توضيح حول اطاراته المشتبه تورطها مع  البوشي   

لم تنتظر سلطات ولاية الجزائر انتهاء التحقيق في ملف الترقيات العقارية التابعة لكمال شيخي، المدعو  البوشي ، المشتبه فيه الرئيس في قضية حجز 7 قناطير من الكوكايين في ميناء وهران، المثيرة للجدل، والتي أصبحت مادة دسمة لدى رواد مواقع التفاعل الاجتماعي، لنشر الشائعات، حيث سارعت أمس، لإصدار بيان على صفحتها الرسمية بـ فايسبوك ، تدافع فيه عن أداء مصالحها خلال السنوات الماضية، بالرغم من أن بعض إطاراتها تم ذكر أسمائهم في هذا الملف واستمع لهم  قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، علما أن هؤلاء يقعون تحت مسؤولية والي العاصمة عبد القادر زوخ. 

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل والي العاصمة عبد القادر زوخ على علم بالبيان الذي نشرته الولاية في صفحتها على موقع  فايسبوك ، وهو الذي دافعت فيه عنه وعن مصالحها؟، وما الذي يخشاه هؤلاء إذ كان الأمر يتعلق بإشاعات على مواقع التفاعل الاجتماعي لا غير؟. ففي بيان يشبه -إن صح القول- البيان الذي نشرته المديرية العامة للأمن الوطني قبل أيام حول قضية  البوشي ، كذبت ولاية الجزائر  بشدة الادعاءات المغرضة والمكشوفة التي طالت شخص والي الولاية، عبد القادر زوخ، والتي هدفها زرع البلبلة بغرض التشهير وتشويه السمعة ، وأضافت  أن زوخ بعيد كل البعد عن القضية المذكورة ولم يتم سماعه لا من قريب ولا من بعيد ، في إشارة منها إلى قضية الترقيات العقارية التي يمتلكها المدعو  البوشي  على تراب الولاية، والتسهيلات التي تكون منحتها مصالحها لهذا الأخير، وأضافت  أن سمعة التحقيق القضائي تمنع الخوض في هذا الملف . جاء هذا البيان الذي حاولت فيه ولاية الجزائر الدفاع عن حصيلتها لما قالت  نعلمكم بأن ملفات ولاية الجزائر كلها مضبوطة بالأدلة المادية، والخلية التقنية المنصبة منذ حوالي خمس سنوات بديوان الوالي وقفت على كل المشاريع العقارية محل مخالفة، تمس قانون التهيئة والتعمير التي تم التبليغ عنها أو بمناسبة ادائها لعملها واتخذت الاجراءات الادارية والقانونية ضد كل المخالفات المسجلة ، بعد انتشار شائعات حول إمكانية ابعاد الوالي زوخ من على رأس العاصمة، والحديث عن بعض الإطارات التي يشتبه أنها قدمت تسهيلات لـ  البوشي ، خاصة وأنها تتبع مديريات تقع تحت مسؤولية عبد القادر زوخ، الذي يكون لاحظ تلك الأبراج والترقيات العقارية التي ينجزها  كمال شيخي  قرب الطريق السيّار للعاصمة وبعض البلديات مثل القبة والشراقة. ختمت ولاية الجزائر بيانها بالقول  إن مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات لولاية الجزائر بمعية خلية الاعلام الرقمي قد رصدت الصفحة التي وقفت وراء نشر هذه الاشاعات الكاذبة وتقدمت بشكوى لدى الجهة القضائية المختصة . 

زين الدين زديغة

 

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