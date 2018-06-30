تسجيل 5268 تدخل خلال 48 ساعة الأخيرة

سجلت، وحدات الحماية المدنية، خلال 48 ساعة الأخيرة، 5268 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وحسب بيان من الحماية المدنية، فإن التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، المتعلقة بحوادث المرور، المنزلية، الإجلاء الصحي،إخماد الحرائق..إلخ.

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 8 حوادث مرور أكثر دموية، والتي تسبتت في وفاة 7 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 51 آخرين بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية عين الدفلى، تسببت بوفاة 02 أشخاص وإصابة آخر بجروح على إثر حادث إصطدام بين سيارتين بالعطاف.

للإشارة، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنتشال وتحويل إلى المستشفيات المحلية جثث 06 أشخاص متوفين غرقا.

وسجّلت وفاة شخص بالغ من العمر 28 سنة في البليدة، توفي غرقا في سد فروخة ببلدية صومعة.

كما غرق مراهقين يبلغان من العمر 16 سنة، توفيا في حاجز مائي بالمكان المسمى أولاد محمد بلدية فروحة.

تلمسان: شاب يبلغ من العمر 21 سنة متوفي في شاطئ ممنوع للسباحة الصخرة السوداء ببلدية حنين.

وهران: طفل يبلغ من العمر 10 سنوات متوفي في شاطئ مسموح للسباحة بومو ببلدية بوسفر.

مستغانم: مراهق يبلغ من العمر 18 سنة متوفي في شاطئ مسموح للسباحة الصبلات غرب ببلدية مزغران.