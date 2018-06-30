مساهل : الجزائر وأمريكا تربطهما علاقات إستثنائية

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أنّ الجزائر تربطها بأمريكا علاقات “استثنائية”.

مساهل أشار إلى أنّ الحوار حول المسائل الأمنية و مكافحة الإرهاب هو “دليل” على نوعية هذه العلاقات.

وصرح مساهل خلال الدورة الخامسة للحوار حول المسائل الأمنية التي ترأسها مناصفة مع كاتب الدولة الأمريكي المساعد جون سوليفان.

قائلا: “أود أولا أن أعرب عن ارتياحي لنوعية العلاقات الاستثنائية التي تربط بلدينا”.

منها “هذا الحوار الذي يعتبر دليلا يمكننا من تطوير وتعميق التشاور والتعاون حول قائمة من المواضيع في تزايد مستمر” .