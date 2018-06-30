انتشال جثة مجهولة الهوية بمستغانم

انتشل طاقم باخرة المسافرين لشركة "بلاريا" الإسبانية التي كانت قادمة من ميناء فالنسيا في اتجاه ميناء مستغانم في رحلة وعلى متنها حوالي 350 مسافر، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، جثة شخص مجهولة الهوية في حالة تعفن جد متقدمة، وذلك على بعد 12 ميلا شمال ميناء مستغانم التجاري، ما تسبب في تأخر الرحلة لمدة ساعة .

وقد تم تحويل الجثة إلى مستشفى شي غيفارا بمستغانم للتشريح، بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية وإشعار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم . ولا يستبعد أن تكون لأحد الحراقة من أحد شواطئ الجهة الغربية.