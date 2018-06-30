في أول رحلة بحرية لباخرة "إيليروس"

"المحور اليومي" تكشف "البزنسة" في سوق العقار بفرنسا.. من بؤس وشقاء إلى حياة الثراء

يجنون ملايين الأوروهات سنويا عند تأجيرها للسياح

لم تعد وجهة الجزائريين نحو فرنسا لغرض العمل والسياحة فقط، وإنما للاستثمار و"البزنسة" في وكل ما هو قابل للبيع والشراء، جزائريون يملكون شققا، منازلا، محلات ومطاعم في أرقى الأحياء، وهو ما يدر عليهم أموالا ضخمة جراء إعادة تأجيرها. "المحور اليومي" وقفت على ذلك بمدينة "مارسيليا " أكبر المقاطعات الفرنسية التي يتواجد بها الجزائريون بكثرة، من خلال تقمصنا دور الزبون وتعاملنا مع "بزناسية" في سوق السيارات.

لأول وهلة -وبمجرد خروجنا من بهو قاعة الاستقبال لميناء "مارسيليا"-في منتصف النهار، بعد رحلة بحرية انطلقت من العاصمة ودامت حوالي 19 ساعة بسرعة 21 عقدة -أي حوالي 40 كيلومتر في الساعة-على متن باخرة "ايليروس"، الجمعة الماضية، تخيل لنا أننا متواجدين بأحد أسواق "الدلالة" الشعبية في الجزائر، "بزناسية الكابة"، سائقو سيارات الأجرة "كلانديستان" ووسطاء تأجير وبيع الشقق والمنازل منتشرين في كل مكان، ولا يفوتون فرصة خروج المسافرين للتقرب منهم بغية تحقيق مرادهم.

في بادئ الأمر، يعرض عليك هؤلاء إيصالك لوسط مدينة ""مارسيليا" أو أي وجهة أخرى تريد أن تقصدها بالمدينة مقابل 8 أو 10 أورو للشخص الواحد، ليبدؤوا بعد ذلك في الاستفسار عن إذا ما كنت تبحث عن فندق أو شقة، على أن يتكفلوا بإيجاد مكان يناسبك وبسعر جد مغري.

أسعارها وعائدات إعادة تأجيرها تسيل لعاب الجزائريين

تقمصنا دور سائحين يقصدان مدينة "مارسيليا" من أجل قضاء العطلة ويبحثان عن شقة للكراء لمدة معينة، هنا انطلقت مغامرتنا مع سائق "كلانديستان" المدعو "ك.ي" ينحدر من ولاية عنابة ومقيم بمارسيليا منذ عشر سنوات، هذا الأخير بدا مهتما كثيرا بأمر بحثنا عن شقة لتأجيرها، في البداية عرض علينا نقلنا إلى وجهات مختلفة لمعاينة عدد من الشقق يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 80 أورو لليلة الواحدة، حيث تختلف أسعارها باختلاف الضاحية التي تقع فيها والمسافة التي تفصلها عن شواطئ "مارسيليا" الساحرة، كنا على علم مسبق أن السائق مجرد وسيط لعدد من الجزائريين الذين يملكون شققا ويقومون بتأجيرها طيلة فترة الصيف، مقابل استفادته ما قيمته 100 إلى 150 أورو نظير كل زبون يصطاده، لذا تحججنا بضرورة قضاء الليلة في الفندق على أن نتصل به لاحقا.

في اليوم الموالي، اتصلنا بجزائريين آخرين "يبزنسون" في سوق العقار، حصلنا على أرقامهم هواتفهم فور وصولنا إلى ميناء "مارسيليا"، للاستفسار عن أسعار بيع الشقق، فطلب منا أحدهم ممن اتصلنا بهم الحضور إلى أحد المقاهي الواقعة بشارع "جوليات" المعروف بتواجد العدد من الجزائريين فيه، عند وصولنا اكتشفنا أننا لسنا وحدنا من قصد المكان للاستفسار عن أسعار وعروض الشقق والمنازل، حيث التقينا مع جزائريين آخرين قدموا لنفس الغرض، وما شد انتباهنا أكثر هو عندما كنا في طريقنا إلى الوجهة المتفق عليها أوقفنا أحد الجزائريين الذي كان مرفوقا بزوجته المغربية، هذا الأخير ينحدر من مدينة وهران، سألنا عن إمكانية إرشاده إلى أشخاص جزائريين معروفين ببيع الشقق، كانت إجابتنا أننا مثله نبحث عما يبحث عنه.

بعد لحظات من وصولنا إلى المقهى المتفق عليه، التقينا بالمعني وقبل أن نباشر الحديث معه، اتصل به زبون جزائري بدا من حديثه أنه قد حسم معه صفقة بيعه منزلا بسعر 100 ألف أورو، ليستهل بعدها حديثه معنا ويطلعنا على أسعار الشقق المتوفرة لديه، والتي تراوحت من 100 ألف أور إلى غاية 300 ألف أورو، بحسب الضاحية ومواصفات الشقة التي يرغبها الزبون، مقترحا علينا التنقل لمعاينتها عن قرب قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى على أساس أنه عندما تعجبنا الشقة والمكان الذي تقع فيه ننتقل للتفاوض حول السعر وأمور أخرى، غير أننا استفسرنا منه كيفية إجراء معاملات البيع وتسوية الوثائق، ليجيبنا أن "الأمر بسيط وأنا من سيتكفل به بعد الاتفاق"، لنعتذر بعد ذلك بالرحيل بحجة أنه وجب علينا التحرك على أن نتصل به في وقت أخر.

شقة من ثلاث غرف بـ 2 مليار دينار وتأجيرها يدر الملايين شهريا

دليلنا الأول الذي التقينا معه بمجرد وصلنا إلى ميناء "مارسيليا"، بعد أن كشفنا له مسبقا عن هويتنا وفتحنا معه الموضوع الذي نحن بصدد انجازه، والعارف بخبايا "بزنسة" الجزائريين بسوق العقار في فرنسا وتحديدا في مارسيليا بحكم نشاطه خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، أوضح أن "بزناسية" العقار يربحون ما لا يقل عن 200 مليون سنتيم مقابل لعب دور الوساطة بين الزبون وصاحب الشقة الحقيقي، وحوالي ألف أورو أسبوعيا مقابل التكفل بتأجير المنازل والشقق للسائحين، مؤكدا أن الجزائريون يملكون عقارات بمختلف المناطق وفي أرقى الأحياء بمدينة مارسيليا ومدن أخرى من فرنسا ، فضلا عن ما يربحونه من عائدات إعادة تأجيرها للسياح خاصة في الفترة ما بين شهر ماي وسبتمبر، دفع بعديد الجزائريين خاصة الذين يترددون كثيرا على مارسيليا للتحول من زبائن إلى ممتلكين للعقار.

مارسيليا: لطفي العقون