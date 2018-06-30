شريط الاخبار
العدالة تضرب بيد من حديد ضد الفساد مصالح الأمـن تعقبت تحركات "البوشي" "البوشي" الإمبراطور بأرجل من طين الذي عجّل بإسقاط من صنعه "قانون مكافحة الفساد أثبت عجزه عن مسايرة الجرائم الحاصلة وأساليب مكافحتها" "المحور اليومي" تكشف "البزنسة" في سوق العقار بفرنسا.. من بؤس وشقاء إلى حياة الثراء باخرة "إيليروس" اليونانية تستأنف رحلاتها نحو مارسيليا "لن يستطيع أحد تقسيم الجزائر مهما بلغ من قوة ولا خوف على مستقبلها" مختصون يدعون إلى تعويض القسطرة الذاتية لمرضى المسالك البولية تطبيق البرامج الجديدة لشعبة الطب خلال الدخول الجامعي القادم زطشي يضرب موعدا لحليلوزيتش في "ليل" الفرنسية أعوان البلديات لتسيير المطاعم المدرسية السنة القادمة انتهاء آجال الحجز الإلكتروني لغرف الحجاج بمكة غدا فرق خاصة للدرك الوطني لمحاربة "مافيا الشواطئ" ومواقف السيارات تجديد العقوبات على إيران يقفز بأسعار النفط إلى عتبة 80 دولارا تسليم مدرسة السياحة والفندقة بوهران قريبا تسويق 350 طن من لحم "البوشي" في وهران سلطات ولاية الجزائر تدافع عن زوخ وتتبرأ من قضية البوشي بوتفليقة يمنع التنازل عن هياكل وعقارات إقامة الدولة لتفادي "البزنسة" فيها ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات مستقبلا موظف برتبة والٍ لتسيير المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة إرهابي يسلم نفسه بتمنراست واسترجاع أسلحة حربية بعين قزام القضاء الفرنسي يتهم "لافارج" بتمويل "داعش" سوريا 17 متهما تابعا لتنظيم إرهابي دولي أمام محكمة الجنايات لبومرداس التنمية المحلية التشاركية من أولويات المجلس الولائي لتيزي وزو بن غبريت تشرع في التحضير للدخول المدرسي وتأمر إطاراتها بالوقوف على العملية حسبلاوي يؤكد إرادة الوزارة في تنظيم العلاقات مع جمعيات المرضى المزمنين 90 ألف رعية أجنبية من مختلف الجنسيات تنشط في الجزائر طلبة يحرمون من التسجيل في "الماستر" و الوصاية تتحجج بتذبذب الانترنت الحكومة تعول على الشركات الصينية لرفع نسبة الإدماج الوطني في صناعة السيارات سمعة المنتوج الجزائري في الخارج مرتبطة باستحداث قاعدة لوجيستيكية لتنظيم الفلاحة "ضخ نقود جديدة في السوق حاليا يزيد نسبة التضخم" أسعار النفط تتراجع وتُسجل 73.18 دولارا للبرميل الحكومة اتخذت إجراءات لتشجيع الاستثمار وتقليص فاتورة الاستيراد مخترق الطريق السيار بين ميناءي جن جن والعلمة يعد بآفاق واعدة توقيف شخص بالمسيلة كان بصدد نقل 250 كلغ من المخدرات إلى العاصمة آثار الثعلب ترتسم على ميدان الخضر لهبيري يحضر حفل تخرج بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية أكثر من 400 ألف معتمر جزائري أدوا العمرة هذا الموسم الجزائر مستعدة لوضع شروط ومنح امتيازات أفضل للمستثمرين الأجانب شبكة تجنيد سرية تمكّن 16 شخصا من الالتحاق بـداعش
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. "المحور اليومي" تكشف "البزنسة" في سوق العقار بفرنسا.. من بؤس وشقاء إلى حياة الثراء

في أول رحلة بحرية لباخرة "إيليروس"

"المحور اليومي" تكشف "البزنسة" في سوق العقار بفرنسا.. من بؤس وشقاء إلى حياة الثراء

  30 جوان 2018 - 15:22   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الوطني
"المحور اليومي" تكشف "البزنسة" في سوق العقار بفرنسا.. من بؤس وشقاء إلى حياة الثراء

يجنون ملايين الأوروهات سنويا عند تأجيرها للسياح 

لم تعد وجهة الجزائريين نحو فرنسا لغرض العمل والسياحة فقط، وإنما للاستثمار و"البزنسة" في وكل ما هو قابل للبيع والشراء، جزائريون يملكون شققا، منازلا، محلات ومطاعم في أرقى الأحياء، وهو ما يدر عليهم أموالا ضخمة جراء إعادة تأجيرها. "المحور اليومي" وقفت على ذلك بمدينة "مارسيليا " أكبر المقاطعات الفرنسية التي يتواجد بها الجزائريون بكثرة، من خلال تقمصنا دور الزبون وتعاملنا مع "بزناسية" في سوق السيارات. 

لأول وهلة -وبمجرد خروجنا من بهو قاعة الاستقبال لميناء "مارسيليا"-في منتصف النهار، بعد رحلة بحرية انطلقت من العاصمة ودامت حوالي 19 ساعة بسرعة 21 عقدة -أي حوالي 40 كيلومتر في الساعة-على متن باخرة "ايليروس"، الجمعة الماضية، تخيل لنا أننا متواجدين بأحد أسواق "الدلالة" الشعبية في الجزائر، "بزناسية الكابة"، سائقو سيارات الأجرة "كلانديستان" ووسطاء تأجير وبيع الشقق والمنازل منتشرين في كل مكان، ولا يفوتون فرصة خروج المسافرين للتقرب منهم بغية تحقيق مرادهم.

في بادئ الأمر، يعرض عليك هؤلاء إيصالك لوسط مدينة ""مارسيليا" أو أي وجهة أخرى تريد أن تقصدها بالمدينة مقابل 8 أو 10 أورو للشخص الواحد، ليبدؤوا بعد ذلك في الاستفسار عن إذا ما كنت تبحث عن فندق أو شقة، على أن يتكفلوا بإيجاد مكان يناسبك وبسعر جد مغري. 

أسعارها وعائدات إعادة تأجيرها تسيل لعاب الجزائريين 

تقمصنا دور سائحين يقصدان مدينة "مارسيليا" من أجل قضاء العطلة ويبحثان عن شقة للكراء لمدة معينة، هنا انطلقت  مغامرتنا مع سائق "كلانديستان" المدعو "ك.ي" ينحدر من ولاية عنابة ومقيم بمارسيليا منذ عشر سنوات، هذا الأخير بدا مهتما كثيرا بأمر بحثنا عن شقة لتأجيرها، في البداية عرض علينا نقلنا إلى وجهات مختلفة لمعاينة عدد من الشقق يتراوح سعرها ما بين 50 إلى 80 أورو لليلة الواحدة، حيث تختلف أسعارها باختلاف الضاحية التي تقع فيها والمسافة التي تفصلها عن شواطئ "مارسيليا" الساحرة، كنا على علم مسبق أن السائق مجرد وسيط لعدد من الجزائريين الذين يملكون شققا ويقومون بتأجيرها طيلة فترة الصيف، مقابل استفادته ما قيمته 100 إلى 150 أورو نظير كل زبون يصطاده، لذا تحججنا بضرورة قضاء الليلة في الفندق على أن نتصل به لاحقا.

في اليوم الموالي، اتصلنا  بجزائريين آخرين "يبزنسون" في سوق العقار، حصلنا على أرقامهم هواتفهم فور وصولنا إلى ميناء "مارسيليا"، للاستفسار عن أسعار بيع الشقق، فطلب منا أحدهم ممن اتصلنا بهم الحضور  إلى أحد المقاهي الواقعة بشارع "جوليات" المعروف بتواجد العدد من الجزائريين فيه، عند وصولنا  اكتشفنا أننا لسنا وحدنا من قصد المكان للاستفسار عن أسعار وعروض الشقق والمنازل، حيث التقينا مع جزائريين آخرين قدموا لنفس الغرض، وما شد انتباهنا أكثر هو عندما كنا في طريقنا إلى الوجهة المتفق عليها أوقفنا أحد الجزائريين الذي كان مرفوقا بزوجته المغربية، هذا الأخير ينحدر من مدينة وهران، سألنا عن إمكانية إرشاده إلى أشخاص جزائريين معروفين ببيع الشقق، كانت إجابتنا أننا مثله نبحث عما يبحث عنه.

بعد لحظات من وصولنا إلى المقهى المتفق عليه، التقينا بالمعني وقبل أن نباشر الحديث معه، اتصل به زبون جزائري بدا من حديثه أنه قد حسم معه صفقة بيعه منزلا بسعر  100  ألف أورو، ليستهل بعدها حديثه معنا ويطلعنا على أسعار الشقق المتوفرة لديه، والتي تراوحت من 100 ألف أور إلى غاية 300 ألف أورو، بحسب الضاحية ومواصفات الشقة التي يرغبها الزبون، مقترحا علينا التنقل لمعاينتها عن قرب قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى على أساس أنه عندما تعجبنا الشقة والمكان الذي تقع فيه ننتقل للتفاوض حول السعر وأمور أخرى، غير أننا استفسرنا منه كيفية إجراء معاملات البيع وتسوية الوثائق، ليجيبنا أن "الأمر بسيط  وأنا من سيتكفل به بعد الاتفاق"، لنعتذر بعد ذلك بالرحيل بحجة أنه وجب علينا التحرك على أن نتصل به في وقت أخر. 

شقة من ثلاث غرف بـ 2 مليار دينار وتأجيرها يدر الملايين شهريا 

دليلنا الأول الذي التقينا معه بمجرد وصلنا إلى ميناء "مارسيليا"، بعد أن كشفنا له مسبقا عن هويتنا وفتحنا معه الموضوع الذي نحن بصدد انجازه، والعارف بخبايا "بزنسة" الجزائريين بسوق العقار في فرنسا وتحديدا في مارسيليا بحكم نشاطه خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، أوضح أن "بزناسية" العقار يربحون ما لا يقل عن 200 مليون سنتيم مقابل لعب دور الوساطة بين الزبون وصاحب الشقة الحقيقي، وحوالي ألف أورو أسبوعيا مقابل التكفل بتأجير المنازل والشقق للسائحين، مؤكدا أن الجزائريون  يملكون عقارات بمختلف المناطق وفي أرقى الأحياء بمدينة مارسيليا  ومدن أخرى من فرنسا ،  فضلا عن ما يربحونه من عائدات إعادة  تأجيرها للسياح  خاصة في الفترة ما بين شهر ماي وسبتمبر، دفع بعديد الجزائريين خاصة الذين يترددون كثيرا على مارسيليا للتحول من زبائن إلى ممتلكين للعقار.

مارسيليا: لطفي العقون

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات