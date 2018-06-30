بعدما تدعمت بها شركة الوطنية للنقل البحري

باخرة "إيليروس" اليونانية تستأنف رحلاتها نحو مارسيليا

انطلقت أولى رحلات الباخرة اليونانية "ايليروس" التي استأجرتها الشركة الوطنية للنقل البحري تزامنا مع موسم الاصطياف هذه السنة مع نهاية الأسبوع الماضي.

كانت "المحور اليومي" من ضمن المسافرين على متن باخرة "ايليروس" عبر خط الجزائر العاصمة-مارسيليا الفرنسية، في رحلة دامت حوالي 20 ساعة، ووقفت على كيفية نقل المسافرين لاسيما المغتربين من وإلى الجزائر، كما وقفت على تسهيل الإجراءات الجمركية على مستوى ميناء العاصمة.

من جهة أخرى، أعربت عديد العائلات الجزائرية المسافرة على متن باخرة "ايليروس" عبر خط الجزائر-مرسيليا، أن التخفيضات الاستثنائية التي أقرتها الشركة الوطنية للنقل البحري هذه السنة دفعتها للسفر على متن الباخرة، مبدين ارتياحهم للخدمات التي تقدمها الشركة.

في حديثنا مع المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري، كريم بوزناد، بمناسبة انطلاق رحلة الجزائر العاصمة-مرسيليا الخميس الماضي، أكد أن المؤسسة تسعى إلى توفير أفضل الخدمات بأسعار مغرية؛ بالنظر إلى المنافسة التي تواجهها مع الشركات الأجنبية في مقدمتها الشركات الفرنسية "ميديتراني" و"كورسيكا"، موضحا للمحور اليومي، أن الشركة الوطنية للنقل البحري وضعت مخططا خاصا بموسم الاصطياف 2018.

في نفس السياق، أوضح عضو في الوكالة التجارية للشركة داخل الباخرة، أنه على عكس السنوات الماضية، شهدت خطوط النقل البحري لنقل المسافرين هذه السنة انتعاشا استثنائيا، بحيث أن بعض رحلات كالرابطة بين الجزائر العاصمة ومدينة مارسيليا الفرنسية محجوزة عن أخرها منذ شهر أفريل، ما دفع الشركة بتأجير هذه الباخرة اليونانية لتشغل الخط المذكور، وأرجع سبب ارتفاع الطلب إلى التخفيضات والإجراءات التسهيلية التي أقرتها الشركة لفائدة زبائنها خاصة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

من مارسيليا: لطفي العقون