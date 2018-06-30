اتمام المشاريع الاستثمارية السياحية وإعادة الاعتبار للفنادق العمومية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، عزم الدولة على اتمام كل المشاريع الاستثمارية التابعة لقطاعه واعادة الاعتبار للمؤسسات الفندقية العمومية وعصرنتها تماشيا مع طلبات الزبائن.

وأوضح الوزير خلال اشرافه على انطلاق موسم الاصطياف 2018 بالمركب السياحي بسيدي فرج، أنه سيتم قريبا تسليم ما بين 60 و70 فندق جديد بسعة تقدر بأكثر من 7.000 سرير.

وقال إن عملية تهيئة الفنادق متواصلة بالغرم من التفاوت في نسبة الانجاز، مشير إلى تدارك الوضع بإنشاء لجنة وطنية لمتابعة انجاز المشاريع الفندقية.

كما ركز من جهة أخرى على ضرورة تطبيق قانون مجانية الشواطئ، مشيرا، من جهة أخرى إلى أنه تم منح عقود امتياز لعدة فنادق لاستغلال بعض الشواطئ.