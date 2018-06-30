وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بقالمة

هلك 4 أشخاص وأصيب شخص آخر بجروح متعددة في حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين وقع مساء السبت بمخرج بلدية قالمة باتجاه قسنطينة، حسب ما علم من خلية الإعلام والاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن الأشخاص المتوفين بعين المكان تتراوح أعمارهم ما بين 26 و81 سنة مضيفا بأن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة.

وأفادت الحماية المدنية كذلك بأن الضحايا المتوفين كانوا محصورين داخل السيارة وتم إخراجهم منها باستعمال أدوات الفك والتقطيع، مشيرة إلى أن الجثث تم نقلها إلى المصلحة المعنية بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة.

وقد تسبب الحادث أيضا في إصابة شخص آخر يبلغ من العمر 43 سنة بجروح متعددة مع كسر على مستوى الرجل اليمنى تم نقله إلى نفس المستشفى، من جهتها فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.