قايد صالح يشرف على تخرج دفعات عسكرية

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح ،اليوم الأحد، بالأكاديمية العسكرية

لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين" على تخرج ثلاث دفعات من الضباط حملت اسم المجاهد "المرحوم مصطفى بن عودة" في أجواء احتفالية عسكرية باهرة.

و كان الفريق قايد صالح قد حل ،أمس السبت، بالأكاديمية العسكرية لشرشال أين كان في استقباله قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر و قائد الأكاديمية اللواء علي سيدان حيث استهل زيارته بتسمية ملحقة الأكاديمية باسم "الشهيد عبان رمضان" و تكريم عائلته بالمناسبة.