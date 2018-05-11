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سيناريو الخليفة يتكرر مع الترقيات العقارية لـ البوشي

تعويض أصحاب الشقق قد يستغرق سنوات عديدة

  01 جويلية 2018 - 20:20   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الوطني
تعويض أصحاب الشقق قد يستغرق سنوات عديدة

قال المحامي  فوزي. ل المعتمد لدى المجلس إن التصرف في الترقيات العقارية التي يمتلكها كمال شيخي المدعو  البوشي، المشتبه به في قضية شحنة الكوكايين المحجوزة بميناء وهران قبل أسابيع، لن يكون متاحا خلال التحقيق القضائي الجاري، إذ لا يمكن للأشخاص الذين دفعوا تسبيقات مالية نظير الحصول على شقق المطالبة بالتعويض حاليا.

 

أوضح المتحدث في اتصال بـ  المحور اليومي أمس، أنه في مثل هذه الحالات يكتفي القضاء بتجميد المشاريع الذي يحوزها الشخص المشتبه به إلى غاية نهاية التحقيق، وعند إثبات الجرم المتابع به المتهم المعني يتم إصدار أمر بمصادرة الأملاك وتعيين مُصفٍّ، في حال الترقية العقارية التي تعود للمتهم، مشيرا إلى أن الأمر يشبه إلى حد بعيد ما عرفت بقضية الخليفة، إلا أن حال الترقية العقارية مختلفة، إذ لا يخصّ رؤوس أموال يتم البحث عنها بل بشقق، علما أن هذه الأخيرة تخضع لقانون محدد، أي الترقيات العقارية.

وأشار المحامي المعتمد لدى المجلس إلى أن القضاء يمكن أن يأمر بتعيين مُصفٍّ، على أن تشمل التصفية الأشخاص المتضررين، أي أولئك الذين يكونون قد دفعوا تسبيقات نظير الحصول على شقق في الترقيات العقارية التابعة لكمال شيخي، علما أن هؤلاء بإمكانهم التقدم أمام القضاء في حال عدم حصولهم على حقوقهم، في إشارة منه إلى عدم استكمال إجراءات البيع أو التعويض. وتَضمّن القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته عدة مصطلحات في هذا الصدد، على غرار  العائدات الإجرامية، وهي كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة، وكذا  التجميد أو  الحجز، ويعني فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة، إضافة إلى  المصادرة، أي التجريد من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية، والجرم الأصلي، الذييعني كل جرم تَأتي منه عائدات يمكن أن تصبح موضوعا لتبييض الأموال وفقا للتشريع المعمول به ذي الصلة. يشار إلى أن الترقية العقارية التابعة لكمال البوشي كانت بصدد الإشراف على العديد من البنايات لفائدة جزائريين، وتشير بعض المعلومات إلى أن هؤلاء كانوا قد دفعوا تسبيقات مالية نظير اقتناء هذه الشقق الواقعة بعدة بلديات بالجزائر العاصمة.

زين الدين زديغة

 

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