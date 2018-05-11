قال إن الأوروبيين بصدد البحث عن مكان لاحتضانها

أويحيى يؤكد رفض الجزائر إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها

قطع الوزير الأول أحمد أويحيى الشك باليقين، بخصوص رفض إقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الجزائرية، بعد اتفاق أوروبي مؤخرا حول إمكانية إنشاء منصات وصول في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بموافقة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ما يجنبها الخلافات حول تحمل أعباء السفن.

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى من نواكشوط أول أمس، أن الجزائر لن تقبل بإقامة مراكز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، موضحا أن موقفها حول هذا الموضوع قد تم التعبير عنه من قبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. وقال أويحيى في تصريح للصحافة الدولية حول موضوع مراكز الإنزال للمهاجرين غير الشرعيين لدى وصوله إلى مركز الندوات والمؤتمرات، مقر احتضان القمة الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أمس، إن موقف الجزائر حول هذا الموضوع قد عبر عنه قبل يومين وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ولن تقبل الجزائر بإقامة مراكز من هذا النوع، مضيفا -حسبما نشرته الإذاعة الوطنية- أن الأوروبيين بصدد البحث عن مكان لإقامة مراكزهم. وكان وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل قد أكد الاربعاء الماضي في حوار مع الإذاعة الفرنسية آر أف إي بخصوص أزمة الهجرة أن من المستبعد أن تفتح الجزائر أي منطقة احتجاز، مبرزا في هذا الصدد أن الجزائر تواجه نفس مشاكل أوروبا، وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية نقلا عن المصدر ذاته دائما أنهم يقومون بعمليات ترحيل، لكن وفقا للترتيبات المتفق عليها مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه حينما يتعلق الأمر بالهجرة غير الشرعية فعلينا استيعاب الأمور بشكل جيد. وما زالت أزمة الهجرة تلقي بظلالها على الاتحاد الأوروبي الذي يبحث في كل الجهات ويحاول جاهدا التخلص من عبء هذه الظاهرة، ولو على حساب الدول الإفريقية. ويفهم من هذا الاتفاق أن العواصم الأوروبية تريد تجميع المهاجرين الأفارقة بالجزائر أو تونس أو ليبيا أو دول أخرى بدلها، رغم أن هذه الدول (خاصة الجزائر التي تشهد حملة ضدها من طرف بعض المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الأجنبية) تعاني بدورها من هذه الأزمة، وتقوم بين فترة وأخرى بعمليات ترحيل لبعض الرعايا الأجانب بالاتفاق مع الدول التي ينحدرون منها.