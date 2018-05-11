يعد الثاني الذي تتدعم به الحماية المدنية

تنصيب رتل التدخل المتنقل لمكافحة الحرائق في تيزي وزو

قامت مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو أمس، رسميا بتنصيب رتل التدخل المتنقل الذي يعد الثاني من نوعه الذي تستفيد منه الولاية في ظرف 6 أشهر، تطبيقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية المعتمدة في إطار تدعيم وتعزيز انتشار أعوان الحماية المدنية في الميدان وجعلها أكثر فعالية في عملية مكافحةحرائق الغابات.

تعد فرقة التدخل المتنقلة التي تدعمت بها مديرية الحماية المدنية لتيزي وزو من بين المكتسبات الهامة التي حققتها الولاية في مجال مكافحة الحرائق التي تحتل فيه تيزي وزو الصدارة من حيث عدد الحرائق المسجلة تزامنا مع موسم الصيف، فضلا عن إحصاء أكثر من 30 ألف تدخل سنويا لأعوانها في المجالات المتفرقة، حسب تصريحات العقيد إبراهيم محامدي في تصريحاته للصحافة المحلية الذي أضاف أن هذه الفرقة تعد الثانية من نوعها التي استفادت منها تيزي وزو، وهي مشكلة أساسا من 60 عون تدخل من الوحدات التابعة للولاية، إلى جانب القادمين من بومرداس والذين يتم تجديدهم دوريا كل 15 يوما، إضافة إلى 12 سيارة إطفاء رباعية الدفع متوسطة الحجم، فضلا عن شاحنتين بالصهاريج بسعة 12000 لتر، وسيارتين للإسعاف، وشاحنة تموين، وحافلة، ناهيك عن شاحنتين لنقل المياه بسعة 4000 لتر، إلى جانب شاحنتين لنقل الفرق. وعن عمل الفرقتين، قال العقيد أن مهامهما الرئيسة تأتي مكملة للفرق المحلية، وتتعامل مع خلية التدخل التابعة لمصالح البلدية بالتنسيق مع لجان القرى، وكذا خلية الدائرة وفق مخطط التدخل للولاية، تطبيقا لما هو منصوص عليه قانونا والذي يقر بأن الحرائق يتم التحكم فيها على المستوى المحلي، وهو ما يسقط فرضية عامل الوقت الذي يعتبر الأشكال المطروح حتى من طرف الوالي أثناء إشرافه على تنصيب الفرقة أين تساءل عن عامل الوقت، باعتبار أن مقر رتل التدخل يقع بالمديرية مما يستغرق وقتا أطول للتدخل في حال تسجيل حرائق في مناطق بعيدة، مطالبا بتنصيبها قرب النقاط السوداء التي تسجلها الولاية. في سياق آخر، أكد العقيد أن كل هذه الوسائل التي تدعمت بها الحماية المدنية لا تعني بالضرورة القضاء نهائيا على الحرائق، وإنما هناك من جهود كبيرة يستلزم بذلها لبلوغ الأهداف المسطرة، وهذا لن يكون إلا بتكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بالتنسيق مع لجان القرى والمواطنين، على غرار الحملة التي أطلقتها المديرية مؤخرا والتي سمحت إلى حد الآن بزيارة 178 قرية ولا تزال مستمرة، حيث تم التركيز على عامل الوقاية من اندلاع النيران بالحرص على نزع الأحراش وتنظيف المحيط إضافة إلى تدابير أخرى للحماية الأولية التي يجب أن تصبح بمثابة ثقافة راسخة عند المواطنين، في انتظار رفع التجميد عن 11 وحدة للحماية المدنية مبرمجة على مستوى الولاية بما من شأنه تحسين نسبة التغطية. من جهته، أكد رئيس مصلحة حماية الغابات لدى محافظة الغابات بتيزي وزو سكندراوي محمد أن الولاية استفادت من برنامج هام وخاص بفتح المسالك الغابية وإعادة تهيئة الموجودة منها، في مسعى تحسين وتسهيل تدخل أعوان الحماية المدنية، وهو البرنامج الذي يعرف تقدما ملحوظا من حيث نسبة فتح 200 كم من المسالك الجديدة وإعادة تهيئة 300 كم أخرى موجودة سابقا.