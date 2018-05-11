خلال إشرافه على تخرج المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة

حسبلاوي يؤكد على تكييف التكوين مع أحكام قانون الصحة الجديد

شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة تكييف التكوين في معاهد ومدارس قطاع الصحة مع أحكام قانون الصحة الجديد والمراجع العالمية.

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أوضح الوزير، مختار حسبلاوي، خلال إشرافه على تخرج الدفعة السادسة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة بمدرسة المناجمانت بالمرسى شرق العاصمة أنه بالنظر إلى التحديات والرهانات المطروحة حاليا في مجال المناجمانت والتسيير الاستشفائي أصبحت المدرسة مطالبة بالتطور والتكيف مع الأحكام الجديدة لقانون الصحة الجديد والمراجع العالمية عن طريق الإسراع في مراجعة برامج التكوين المتخصص والمتواصل خاصة في جوانبه المتعلقة بالحوكمة.

كما أعلن الوزير بالمناسبة بأن المتفوقين الثلاثة الأوائل من بين 89 متصرف متخرج من هذه الدفعة سيستفيدون من تبرص تكويني بالصين كما سيتم توظيف الأربعة الأوائل مباشرة بالوزارة.

من جهة أخرى، شدد على ضرورة العمل بـ تقنيات تسيير تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء وذلك في إطار احترام التقييس بغية ترشيد استعمال الموارد المتاحة ونوعية الخدمات بالإضافة إلى ضرورة توسيع حق التكوين في مجال التسيير الاستشفائي إلى كافة الفاعلين الحقيقيين لمختلف مسيري المؤسسات الصحية.

ووصف الأستاذ حسبلاوي المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة التي شرعت بدأت العمل سنة 1989 بـ قطب الامتياز ووسيلة استراتيجية حقيقية للتكوين مشكلة فضاء تبادل وتطوير الكوادر البشرية للصحة في مختلف مجالات تسيير ومناجمنت مؤسسات القطاع مما جعل من خريجيها يتميزون بمسار مهني ناجح أينما حلوا سواء من بقي منهم بالقطاع الصحي أو من غادروه إلى قطاعات أخرى، ودعا الأستاذ حسبلاوي من جهة أخرى إطارات القطاع إلى جعل المريض في صلب اهتماماتهم، معتبرا إياهم بالقاطرة التي ستقود تطبيق عملية التعاقد في إطار أسلوب التسيير الجديد حيث سيشكلون المحور الأساسي لكل التحولات القادمة من خلال الإعداد ووضع حيز التنفيذ لمشروع المؤسسة الذي سيعتمد عليه مستقبلا كخارطة طريق لإضفاء الفعالية والنجاعة في أداء المرفق العمومي.