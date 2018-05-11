شريط الاخبار
الدخول إلى كلوب دي بان للمواطنين قريبا! تعويض أصحاب الشقق قد يستغرق سنوات عديدة البنوك مطالبة بإعلام زبائنها بالشروط البنكية قايد صالح يشرف على تخرج 3 دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال أليانس تطلق خدمة أوطوتونيزيان لمساعدةالسائقين حسبلاوي يؤكد على تكييف التكوين مع أحكام قانون الصحة الجديد مساع لإتمام المشاريع السياحية وترميم الفنادق العمومية تنصيب رتل التدخل المتنقل لمكافحة الحرائق في تيزي وزو أويحيى يؤكد رفض الجزائر إقامة مراكز للمهاجرين على أراضيها حملة ماراطونية لإقناع كبرى الشركات للاستثمار في الجزائر تي أل أس ترفع أسعار خدماتها أمام طالبي الفيزا الجزائر تحذر روسيا والسعودية من رفع إنتاج النفط 122 تلميذ مرشّح للمسابقة النهائية لـ أقلام بلادي يوم 05 جويلية قنوات تلفزيونية خاصة تسبب الصداع للدولة إيداع رئيس بلدية رأس الماء غندوزي سليمان الحبس المؤقت إرهابي من قالمة يروي تفاصيل سفره والتحاقه بـبداعش سوريا والعراق وزارة الفلاحة تنظم شعبة البطاطا لتفادي أزمة التخزين ترخيص استغلال المصنفات الفنية السمعية البصرية في هواتف إريس العدالة تضرب بيد من حديد ضد الفساد مصالح الأمـن تعقبت تحركات "البوشي" "البوشي" الإمبراطور بأرجل من طين الذي عجّل بإسقاط من صنعه "قانون مكافحة الفساد أثبت عجزه عن مسايرة الجرائم الحاصلة وأساليب مكافحتها" "المحور اليومي" تكشف "البزنسة" في سوق العقار بفرنسا.. من بؤس وشقاء إلى حياة الثراء باخرة "إيليروس" اليونانية تستأنف رحلاتها نحو مارسيليا "لن يستطيع أحد تقسيم الجزائر مهما بلغ من قوة ولا خوف على مستقبلها" مختصون يدعون إلى تعويض القسطرة الذاتية لمرضى المسالك البولية تطبيق البرامج الجديدة لشعبة الطب خلال الدخول الجامعي القادم زطشي يضرب موعدا لحليلوزيتش في "ليل" الفرنسية أعوان البلديات لتسيير المطاعم المدرسية السنة القادمة انتهاء آجال الحجز الإلكتروني لغرف الحجاج بمكة غدا فرق خاصة للدرك الوطني لمحاربة "مافيا الشواطئ" ومواقف السيارات تجديد العقوبات على إيران يقفز بأسعار النفط إلى عتبة 80 دولارا تسليم مدرسة السياحة والفندقة بوهران قريبا تسويق 350 طن من لحم "البوشي" في وهران سلطات ولاية الجزائر تدافع عن زوخ وتتبرأ من قضية البوشي بوتفليقة يمنع التنازل عن هياكل وعقارات إقامة الدولة لتفادي "البزنسة" فيها ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات مستقبلا موظف برتبة والٍ لتسيير المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة إرهابي يسلم نفسه بتمنراست واسترجاع أسلحة حربية بعين قزام القضاء الفرنسي يتهم "لافارج" بتمويل "داعش" سوريا
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. حسبلاوي يؤكد على تكييف التكوين مع أحكام قانون الصحة الجديد

خلال إشرافه على تخرج المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة

حسبلاوي يؤكد على تكييف التكوين مع أحكام قانون الصحة الجديد

  01 جويلية 2018 - 20:27   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
حسبلاوي يؤكد على تكييف التكوين مع أحكام قانون الصحة الجديد

شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على ضرورة تكييف التكوين في معاهد ومدارس قطاع الصحة مع  أحكام قانون الصحة الجديد والمراجع العالمية.



أوضح الوزير، مختار حسبلاوي، خلال إشرافه على تخرج الدفعة السادسة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة بمدرسة  المناجمانت بالمرسى شرق العاصمة أنه بالنظر إلى التحديات والرهانات المطروحة حاليا في مجال المناجمانت والتسيير الاستشفائي أصبحت المدرسة  مطالبة بالتطور والتكيف مع الأحكام الجديدة لقانون الصحة الجديد والمراجع العالمية عن طريق الإسراع  في مراجعة برامج التكوين المتخصص والمتواصل خاصة في جوانبه المتعلقة بالحوكمة.

كما أعلن الوزير بالمناسبة بأن المتفوقين الثلاثة الأوائل من بين 89 متصرف متخرج من هذه الدفعة سيستفيدون من تبرص تكويني بالصين كما سيتم توظيف الأربعة الأوائل مباشرة بالوزارة.

من جهة أخرى، شدد على ضرورة العمل بـ  تقنيات تسيير تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء وذلك في إطار احترام التقييس بغية ترشيد استعمال الموارد المتاحة ونوعية الخدمات بالإضافة إلى ضرورة توسيع حق التكوين في مجال التسيير الاستشفائي إلى كافة الفاعلين الحقيقيين لمختلف مسيري المؤسسات الصحية.

ووصف الأستاذ حسبلاوي المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة التي شرعت بدأت العمل سنة 1989 بـ  قطب الامتياز ووسيلة استراتيجية حقيقية للتكوين مشكلة فضاء تبادل وتطوير الكوادر البشرية للصحة في مختلف مجالات تسيير ومناجمنت مؤسسات القطاع مما جعل  من خريجيها يتميزون بمسار مهني ناجح أينما حلوا سواء من بقي منهم بالقطاع الصحي أو من غادروه إلى قطاعات أخرى، ودعا الأستاذ حسبلاوي من جهة أخرى إطارات القطاع إلى  جعل المريض في صلب اهتماماتهم، معتبرا إياهم  بالقاطرة  التي ستقود تطبيق عملية التعاقد في إطار أسلوب التسيير الجديد حيث سيشكلون  المحور الأساسي لكل التحولات القادمة من خلال الإعداد ووضع حيز التنفيذ لمشروع المؤسسة الذي سيعتمد عليه مستقبلا كخارطة طريق  لإضفاء الفعالية والنجاعة في أداء المرفق العمومي.

م. ن

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات