سحب الاستداعات ابتداء من مساء الأربعاء المقبل

الاختبار الشفهي لمسابقة توظيف أساتذة الإبتدائي ورتب إدارية منتصف جويلية

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت اليوم الاثنين 2 جويلية، أن الإختبار الشفهي لمسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي ورتب إدارية سيكون يومي 16 و17 جويلية الجاري. في حين أن سحب الاستدعاءات سيكون ابتداء من يوم 4 جويلية على الساعة الخامسة مساء.

وكتبت الوزيرة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك ” الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الإبتدائي ورتب إدارية ليوم 12 جوان 2018 وسحب الإستدعاءات بالنسبة للمقبولين يوم 04 جويلية 2018 إبتداء من الساعة 17:00 على موقع http://concours.onec.dz

لإجتياز الإختبار الشفهي يومي 16 و17 جويلية2018″.