أويحيى لزعماء إفريقيا: هكذا نحارب الفساد في الجزائر

عرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، جهود الجزائر في محاربة الفساد في القمة الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي نظمت هذه السنة تحت شعار “كسب المعركة ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا”.

وأكد أحمد أويحيى في كلمة له أمام رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أنّ الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازمة على محاربة ظاهرة الفساد.

مشيرا إلى أن عزيمة الجزائر قد تجلت من خلال المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة و إفريقيا من أجل الوقاية والمكافحة ضد الفساد و التي تم دمج مضمونها في الدستور الوطني في هذا المجال.

وذكر أويحيى أن الجزائر تدعمت بجهاز دستوري للوقاية والمكافحة ضد الفساد، والذي يساهم فعليا في التكفل بهذا الملف.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الجزائر تقوم بمحاربة الفساد في ظل الشفافية بتقديم تقريرها الوطني للهيئات الإفريقية والأممية المختصة في المجال.