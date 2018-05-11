خفر السواحل الليبي ينقذ 41 مهاجرا غير شرعيا قبالة العاصمة طرابلس

تمكّنت قوات خفرالسواحل الليبية من إنقاذ 41 مهاجرا غير شرعي بعد غرق القارب الذي كانوا على متنه قبالة العاصمة طرابلس.

حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الإثنين.

ونقلت المصادر عن المسؤول عن خفر السواحل العقيد توفيق الصقر، قوله أنّه “تمّ إنقاذ 41 مهاجرا غير شرعي بعد غرق القارب الّذي كانوا على متنه قبالة العاصمة

طرابلس”.

مشيرا إلى أنّ “رجال الإنقاذ لم يجدوا أثرا لأي أشخاص لقوا حتفهم”.

وقال أنّ هناك مخاوف بشأن إمكانية غرق 63 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة العاصمة طرابلس في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

حسب ما صرح به ناجون من الحادثة فإنّ “القارب كان يحمل 104 مهاجرين عندما غرق.

ومن المفترض أن 63 منهم قد لقوا حتفهم”.

وكانت منظّمة الهجرة الدوليّة، قد كشفت أمس الأحد، أنّ نحو 204 مهاجرين غرقوا في البحر المتوسط

قبالة سواحل ليبيا نهاية الأسبوع، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

ليصل إجمالي عدد المهاجرين الغرقى في المتوسط هذا العام حتى الآن إلى أكثر من 1000 غريق.