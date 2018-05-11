تصحيح أوراق البكالوريا بداية من الغد ونتائج البيام والسانكيام مقبولة

إجراء المقابلة الشفهية لمسابقة التوظيف منتصف جويلية وسحب الاستدعاءات غدا

سيشرع المترشحون الناجحون في الاختبار الكتابي لمسابقة توظيف الأساتذة والإداريين بالطور الابتدائي في إجراء الاختبار الشفهي منتصف الشهر الجاري، فيما سيتم سحب الاستدعاء غدا عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أوناك. وفيما يخص الامتحانات الرسمية للتلاميذ، أكدت وزيرة القطاع نورية بن غبريت أن نتائج السانكيام والبيام كانت مقبولة مقارنة بالسنة الماضية، في حين ستنطلق عملية تصحيح امتحانات البكالوريا غدا.

أكزت وزيرة التربية نورية بن غبريت أمس على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية أن الاختبار الشفهي لمسابقة التوظيف لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية سيكون يومي 16 و17 جويلية الجاري، في حين يكون سحب الاستدعاءات ابتداء من يوم 4 جويلية على الساعة الخامسة مساء على موقع عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وتقدم لإجراء هذه المسابقة حسبما أكده المدير المكلف بالتكوين بوزارة التربية الوطنية كمال حمادو أزيد من 740 ألف مترشح لمسابقة التوظيف التي نظمتها الوزارة لتغطية أكثر من 8500 منصب بيداغوجي وإداري، مؤكدا أن هذه المسابقة تندرج في إطار تغطية العجز المسجل والمقدر بـ 49 ألف أستاذ في الطور الابتدائي، وسيتم حسب المتحدث إخضاع الناجحين لدورة تكوينية قبل أن يلتحقوا بمناصبهم مع الدخول المدرسي المقبل مؤهلين برتبة معلم في اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية وهي العملية التكوينية التي ستليها سنة كاملة من التكوين البيداغوجي التحضيري.  وفيما يخص تصحيح امتحانات البكالوريا، أعلنت نورية بن غبريت أن عملية التصحيح الأولي ستتم خلال اليومين المقبلين، وستأخذ بعين الاعتبار عامل صعوبة الأسئلة في تقييم إجابات التلاميذ. ورفضت الوزيرة إعطاء أي نسبة نجاح تقريبية لهذا الامتحان على اعتبار أن عملية التصحيح لم تنطلق بعد، مؤكدة أن الامتحانات هذه السنة أجريت في أجواء جيدة. وفي ردها على سؤال بخصوص امتحانات شهادتي الابتدائي والمتوسط، أبرزت الوزيرة أنها ستقدم حصيلة شاملة حول مجريات هذين الامتحانين غدا الأربعاء، مشيرة إلى أن النتائج النهائية مقبولة.