أشار إلى دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أويحيى يؤكد السعي لمحاربة الفساد ويعرض تجربة الجزائر على الأفارقة

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنّ الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازمة على محاربة الفساد، قائلا إنعزيمة الجزائر قد تجلت من خلال المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة وإفريقيا من أجل الوقاية ومكافحة الفساد، والتي تم دمج مضمونها في الدستور، مذكرا بأن الجزائر تدعمت بجهاز دستوري للوقاية ومكافحة الفساد، بما يساهم فعليا في التكفل بهذا الملف.

قال أويحيىإن الجزائر تقوم بمحاربة الفساد في ظل الشفافية بتقديم تقريرها الوطني للهيئات الإفريقية والأممية المختصة في المجال، مشددا في عرضه لجهود الجزائر في محاربة الفساد في القمة الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي نظمت هذه السنة تحت شعار كسب المعركة ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا علىأن الجزائر لن تدّخر جهدا في سبيل محاربة الفساد. وتأتي تصريحات أويحيى في الوقت الذييعلق فيه الجزائريون آمالا كبيرة على القضاء في فتح ملفات جديدة والضرب بيد من حديد ضد الفساد، بعد إسقاط رؤوس كبيرة في قضية البوشي بعد تأكد تورطهم واستغلال نفوذهم من خلال منحه امتيازات لتشييد ترقيات عقارية وبناء فيلات فوق القانون، على رأسهم المدير العام السابق للأمن الوطني بسبب تورط سائقه وتصريحاته حول القضية ووكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وأميار. تشير التحقيقات والمستجدات التي ظهرت في قضية الـبوشي إلى سعي الحكومة إلى محاربة الفساد بكل أشكاله، مهما كانت مناصب المتهمين، حيث تؤكد تصريحات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح مدى جدية القضاء في محاربة الفساد حتى في حال تورط مسؤولين سابقين أو حاليين أو أبنائهم، حيث وضع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح النقاط على الحروف في قضية تهريب الكوكايين التي تورط فيها كمال شيخي المعروف بـالبوشي، حيث انتهز فرصة عرض قانون الدفع بعدم الدستورية، لينشط ندوة صحافية كشف خلالها عن تفاصيل القضية بعد أكثر من أسبوعين عن تحقيقات قضائية أثارت ضجة إعلامية واسعة، خصوصا بعدما كشفت عن تورط شخصيات نافذة في الدولة، من بينهم قضاة ورؤساء دوائر وأميار، والقائمة مفتوحة لتطال آخرين حسبما أكده الوزير في لقائه الصحافي، خاصة أن بعض القضايا لها بعد دولي مثلما أكده الوزير الذي قال إن التحقيقات ستكشف قضية تهريب الكوكايين خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن التحقيق سيصل إلى تفاصيل وإلى كل من هو متورط في هذه القضية. وشدد لوح على عدم الخلط مطلقا بين قضية مخدرات عابرة للحدود تسيرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر بـ7 قناطير من سموم الكوكايين عبر ميناء وهران، وبين القضايا التي كشفت عنها التحقيقات الجارية، ويتعلق الأمر بجرائم تبييض الأموال وتلقي مزايا غير مستحقة، والتي جعلت موظفين في المحافظات العقارية وفي سلك القضاء محل متابعة.