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8 آلاف شقة خصصت لولاية الجزائر

توزيع 50 ألف وحدة سكنية بعد غد عبر ولايات الوطن

  02 جويلية 2018 - 20:10   قرئ 3 مرة   0 تعليق   الوطني
توزيع 50 ألف وحدة سكنية بعد غد عبر ولايات الوطن

ستشهد مختلف ولايات الوطن بعد غد الأربعاء أكبر عملية ترحيل، حيث ستستفيد 50 ألف عائلة من هذه العملية بمختلف الصيغ. واختارت وزارة السكن عيد الاستقلال 05 جويلية كمناسبة لتوزيعها على المستفيدين.

 

أكدت مصادر  المحور اليومي أن ولاية الجزائر قد استكملت عمليات تحضير الأحياء السكنية الجديدة المستقبلة للعائلات التي سيتم ترحيلها من الأحياء القصديرية المتبقية والبيوت الهشة عبر مختلف بلديات الولاية، حيث سيتم توزيع 8 آلاف وحدة سكنية جديدة بصيغتي السكن العمومي الإيجاري والاجتماعي التساهمي يوم 5 جويلية، وستشمل 6 آلاف وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، وحصة بـ 2000 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي، أي 8 آلاف وحدة سكنية،وسيتم توزيعها عبر 3 مراحل، وفي المرحلة الرابعة يتم توزيع السكن الاجتماعي التساهمي. وتم إدراج ملف المساكن الوظيفية التي أصدر القضاء قرارات بإخلائها، حيث من المقرر ترحيل شاغلي هذه المساكن، حيث قامت لجنة بدراسة ملفات المعنيين وإحصائهم قبيل الدخول الاجتماعي المقبل.

وحددت وزارة السكن والعمران والمدينة تاريخ 5 جويلية 2018 موعدا لتوزيع أكبر عدد من المساكن بمختلف الصيغ، حيث استكمل ولاة الجمهورية اللمسات الأخيرة استعدادا لتسليم أزيد من 50 ألف وحدة سكنية عبر مختلف الصيغ، وستأخذ صيغة المساكن الاجتماعية حصة الأسد من هذه العملية، بعدما وجّه عبد الوحيد طمار تعليمات صارمة للولاة لتحضير المساكن الجاهزة، استعداد لتوزيعها بتاريخ 5 جويلية، حيث تقرر توزيع مختلف المساكن الجاهزة من مختلف الصيغ حصريا خلال المناسبات والأعياد الوطنية بداية من الخامس من شهر جويلية المصادف للذكرى 56 لعيد الاستقلال، حيث تم إحصاء 50 ألف شقة جاهزة، سيتم توزيعها بعد غد. وحسب الحصيلة التي قدمها الولاة لمصالح وزارة السكن، فسيتم توزيع مساكن بصيغة  عدل والترقوي العمومي والسكن الريفي والاجتماعي العمومي والبرامج القديمة من مساكن التساهمي الاجتماعي والترقوي المدعم، حيث قررت الحكومة أن تتزامن عملية توزيع السكن في المستقبل مع الأعياد والمناسبات الوطنيةعلى مستوى كل ولايات الوطن، ولن يكون هناك توزيع في الولايات بشكل منفرد، كما أن عمليات التوزيع والحملات التي ستنظمها وزارة السكن مستقبلا ستكون خلال المناسبات الوطنية ولن تكون بصورة عشوائية، مؤكدا أن هذه العملية ستساعد وزارة السكن على ضبط رزنامتها، فضلا عن إظهار الجهود التي تبذلها الدولة في قطاع السكن. وأعطى طمار تعليمات صارمة لكل مديري السكن ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري بإطلاق كل مشاريع الترقوي المدعم التي تم إعلان مناقصاتها واختيار المرقين العقارين الذين سيقومون بإنجازها في شهر سبتمبر كآخر أجل.

 خليدة تافليس

 

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