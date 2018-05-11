أكد أن الحكومة ماضية في تطبيق استراتيجيتها

بدوي: الجزائر ستبقى واقفة ولن تنحني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنّ منطقة الجنوب الجزائري في صميم الاستراتيجية الوطنية، حيث تعمل الحكومة على بث مشاريع استراتيجية وهامة بمنطقة الجنوب، وهو الأمر الذي يؤكد أنّ الجزائر لا ولن تنحني.

أوضح بدوي الذي أشرف على تدشين محطة تصفية ورفع ضغط الغاز بمنطقة الغار شمال مدينة إن أميناس أمس، أن هذا الإنجاز أكبر دليل على أن إن أميناس في قلب الاستراتيجية الوطنية، بل هي قلبها النابض، ولهذا يشدد الرئيس على ضرورة تنمية المنطقة عن طريق هذه المشاريع، لسد احتياجات الاقتصاد الوطني من الطاقة، خاصة بالجنوب، مشيرا إلى أن هذهالمشاريع تعتبر من تحديات الدولة ومن مكاسب أهالي منطقة دبداب وإن أميناس التي أصبحت قطبا اقتصاديا هاما، وأوضح بدوي أن هذا المشروعكلف 64 ألف مليار.

ويسمح هذا المشروع الطاقوي الهام الذي أنجز بمدخل منطقة الغار بالمديرية الجهوية لسوناطراك (ناحية السطح) بتصفية الغاز وتعزيز قوة الضغط، حيث تقدرقوة الضغط في هذه المحطة بـ 7ر24 مليار متر مكعب يوميا، مما يسمح بتصفية الغاز واسترجاع المكثفات نحو محطات التصفية الواقعة على مستوى المديرية الجهوية لسوناطراك بمنطقة السطح، حسب الشروح المقدمة للوفد الوزاري.

وتأتي هذه المحطة التي شرع في إنجازها منذ سنة 2012 بتكلفة 64 مليار دج لرفع حجم ضغط الغاز إلى حدود 75 بار، بعدما عرف تدنيا من 35 بار سنة 2014 إلى 15 بار عام 2017 حسب المصادر ذاتها.

وتستغل هذه المنشأة الغازية التي تشغل نحو 400 عامل والتي تعد إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني حاليا 39 بئرا غازيا، في حين تم استحداث تغييرات كبيرة على شبكة تجميع أنابيب الآبار.

ويرافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في هذه الزيارة التي تدوم يوما واحدا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزير الطاقة مصطفى قيطوني والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور. وسيقوم خلال هذه الزيارة نورالدين بدوي أيضابتدشين المقر الجديد لبلدية إن أميناس ووضع حيز الخدمة مسبحا نصف أولمبي بذات الجماعة المحلية ليختتم الزيارة بعقد لقاء مع ممثلي فعاليات المجتمع المدني.

قيطوني: سوناطراك تعيش أفضل حالاتها في سياق متصل، أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن الشركة الوطنية سوناطراك تعيش أفضل حالاتها، كما أوضح قيطوني أن سوناطراك قررت إنشاء 3 مراكز، الأول بأدرار يتسع لـ 300 سرير، مجهز بكل وسائل الراحة والمشروع في دراسة متقدمة، وانطلقت الإجراءات بهدف إنجاز هذا المشروع الهام. أما الثاني بعين صالح في تمنراست فمتخصص في استغلال الغاز ويتسع لـ 300 سرير، ستنطلق به الأشغال قبل نهاية السنة. والمركز الثالث بإيليزي متخصص بنشاطات البيتروليك وقيادة الشاحنات.

كما أوضح قيطوني أن سوناطراك تقوم بمجهودات من أجل إشراك الشباب في هذه المشاريع، وعليه تم إنجاز مراكز لتكوين شباب الجنوب في هذا المجال، مضيفا أن الهدف الذي نسعى إليه يتمثل في التنمية وتنويع مصادر الدخل، من أجل الوصول إلى تحقيق هدف محاربة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.