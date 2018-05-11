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تقليص عدد المتمدرسين في أقسام الابتدائي بداية من السنة المقبلة

الأساتذة ذوو الخبرة فقط لتدريس تلاميذ السنة الأولى والثانية

  02 جويلية 2018 - 20:15   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
الأساتذة ذوو الخبرة فقط لتدريس تلاميذ السنة الأولى والثانية

ستشرع وزارة التربية الوطنية بداية من السنة الدراسية المقبلة في تطبيق الإجراءات الجديدة التي أمرت بها وزيرة القطاع نورية بن غبريت، والمتعلقة بتقليص عدد التلاميذ في أقسام المدارس الابتدائية، بهدف تحسين قدرات استيعاب التلاميذ، وإيلاء مهام تدريس أقسام السنوات الأولى والثانية ابتدائي مستقبلا للأستاذة الذين يتمتعون بخبرة وتجربة طويلة وليس للأستاذة المبتدئين.

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أوضحت بن غبريت أنها أعطت تعليمات لمختلف مدراء المدارس الابتدائية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليص عدد التلاميذ على مستوى الأقسام المدرسية، وفي خطوة أولى أكدت أنها ستمنح الأولوية لأقسام السنة الأولى والثانية ابتدائي، مما سيمسح للأستاذ بتحسين مردوده التعليمي من جهة وكذا رفع قدرات استيعاب التلاميذ من جهة أخرى، مؤكدة الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة الوصية للطور الابتدائي الذي يعد القاعدة الأساسية لضمان انطلاقة صحيحة للتلميذ.  وكشفت الوزيرة عن إيلاء مهام تدريس أقسام السنوات الأولى والثانية ابتدائي مستقبلا للأستاذة الذين يتمتعون بخبرة وتجربة طويلة وليس للأستاذة المبتدئين رغم استفادتهم من تكوين تمهيدي، كما أكدت الوزيرة الدور الجوهري الذي يلعبه المفتش التربوي في تكوين الأستاذ المبتدئ، مشددة على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لمجال التكوين بهدف الارتقاء بمستوى المدرسة الجزائرية، وهي الاستراتيجية التي باشرتها مصالحها منذ سنة 2014.  يذكر أن هذه الورشة التكوينية المندرجة في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع التربية في مجال التعليم والتكوين التي استفاد منها نحو 80 مفتشا تربويا من مختلف ولايات الوطن، تطرقت على مدار أسبوع كامل لعدة محاور تلخصت حول تقنيات تكوين الكفاءات المهنية للأساتذة في مجالات التدريس من حيث المعرفة والممارسة المهنية والالتزام المهني.

 ن شعبان

 

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