بعد أوامر بوتفليقة بحل الملفات العالقة

حسبلاوي يؤكد فتح الحوار مع الأطباء المقيمين

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي أن الحكومة ستواصل عملها حول قضية الأطباء المقيمين إلى غاية الوصول إلى حلول، مؤكدا أن موعد فتح أبواب الحوار مع ممثلي الأطباء المقيمين سيتم الاتفاق عليه مستقبلا، موضحا أن الحوار يعد من بين أهم الوسائل التي تحرص عليها الحكومة في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

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أعلنت الوزارة الوصية عن تخصيص دورة استثنائية للأطباء المقيمين، انطلقت في الفاتح من الشهر الجاري وتستمر إلى غاية 19 من الشهر ذاته بالنسبة للذين قاطعوا الدورة العادية عبر الأقسام المنتمين إليها في الفترة الممتدة من 17 جوان إلى غاية 24 من نفس الشهر.

واعتبرت الوزارة أن المقاطعين والمتأخرين عن اجتياز الامتحانات في هذه الفترة أو المتخلين عن الامتحان، يسجلون بشكل طوعي في قائمة المفصولين، باعتبار أن برمجة هذه الدورة جاء بعد الدورة العادية التي جرت في 18 مارس وإلى 12 أفريل التي قاطعها 15 ألف طبيب مقيم على المستوى المدني، ليقرروا بداية من أول أمس استئناف نشاط المناوبة في مصلحة الاستعجالاتمن الساعة 16.00 إلى 8:00 في جميع الهياكل الاستشفائية الجامعية، حيث جاء هذا القرار كإشارة إلى الإرادة الحسنة وكردعلى الوعد بالحوار الذي أكدته وزارة الصحة، وكذا من أجل إيجاد حل ملائم وسريعلهذه الأزمة التي طال أمدها كثيرا، والتي ضحيتها الأولى هم مرضانا والعائلةالطبية. من جهة أخرى، جدد الأطباء المقيمون تأكيد تمسكهم بالمطالب التيسبق أن رفعوها وأنهم سيبقون مجندين من أجل الدفاع عن حقوقهم.