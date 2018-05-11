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أكدوا أن وزارة الصحة لا ترد على مراسلاتهم

المقيمون يهددون بمقاضاة رؤساء المصالح

  02 جويلية 2018 - 20:16   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
المقيمون يهددون بمقاضاة رؤساء المصالح

 أكدت مصادر من التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، بأن وزارة الصحة لم تبرمج لحد الساعة أية اجتماعات مع ممثلي التنسيقية، كما أن مصالح الوزير مختار حسبلاوي لا ترد على مراسلات ممثلي الأطباء المقيمين التي تتضمن طلبات العودة إلى الحوار. وهو ما يؤكد حسب ذات المصدر بأن تصريحات وزير الصحة بخصوص إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ليست إلا شعارات للاستهلاك الإعلامي.

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أفاد ذات المصدر في تصريح للموقع الإلكتروني كل شيء عن الجزائر، بأن ممثلي التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين لم توفر أي مجهود أو طريقة في محاولة ربط الحوار مع الوزارة عن طريق مراسلات الكترونية ومكتوبة، يتم تجاهلها من قبل مصالح حسبلاوي. ـ يؤكد ذات المتحدث ـ. وفي رده على تصريح الوزير حسبلاوي أمس، بخصوص تأجيل الحوار إلى ما بعد امتحانات نهاية التخصص، أكد محدثنا بأن امتحانات نهاية التخصص لا تعني كل الأطباء المقيمين بل تخص عددا محدودا منهم. وهو ما لا يمكن أن يجعل تلك الامتحانات سبب لتأجيل تنفيذ الوزير حسبلاوي لوعوده الذي كان قد قطعها امام الاعلام والراي العام بخصوص العودة الى الحوار في حال تعليق الاضراب الذي تم فعليا تجميده منذ قرابة الـ 10 أيام دون جديد من الوزارة يؤكد ذات المصدر.

وفي ذات السياق انتقد محدثنا الظروف الصعبة التي تحيط بالأطباء الذين يجتازون هذه الأيام امتحانات نهاية التخصص. مؤكدا بأنهم يعيشون تحت ضغط بسبب إلغاء الدورات الاستدراكية للامتحانات، وهو ما يرهن مستقل المئات من الأطباء المختصين من التخرج، رغم حالة الطوارئ التي تعيشها المستشفيات بسبب نقص الأطباء المختصين. من جهته أبدى المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية  حمزة بوطالب، ترحيبه بتصريحات الوزير حسبلاوي الداعية لتغليب لغة الحوار، مدينا في المقابل الممارسات غير القانونية لعدد من الرؤساء المصالح الذين يمنعون الأطباء من مزاولة عملهم، وهو ما اعتبره بوطالب مساس بحق الموظفين في الاضراب، مهددا بتحريك دعاوى قضائية ضد رؤساء المصالح بدعوى التعسف في استعمال السلطة ضد الأطباء وخرق مبدأ حرية الاضراب الذي يكفله الدستور ـ يؤكد ذات المصدر.

 م.ن

 

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