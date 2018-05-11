قرابة 7 ألاف مشترك تخلف عن تسوية وضعيته

كاسنوس قسنطينة تهدد بمقاضاة المتقاعسين

شرعت وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء كاسنوس لولاية قسنطينة، قبل يومين،في فرض عقوبات على المتخلفين الذين تقاعسوا عن دفع اشتراكاتهم السنوية.

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كانت وكالة قسنطينة لذات الصندوق قد حددت السبت الماضي الموافق لتاريخ 30 جوان، كآخر أجل لدفع اشتراكات المنخرطين في الصندوق، إلا أن وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء كاسنوس أحصت أزيد من 6722 مشتركا بالوكالة، لم يتقدموا لدفع اشتراكاتهم لسنة 2018.

وكشف مسؤول بذات الوكالة أن الصندوق، سيلجأ لفرض عقوبات صارمة على المتخلفين عن دفع المستحقات، حيث أكد على هامش ندوة صحفية أن الوكالة ستشرع في اتخاذ إجراءات ردعية ضد المتخلفين عن تسوية وضعيتهم المالية اتجاه الوكالة، بداية من شهر جويلية، حيث سيشرع في بداية الأمر بتوجيه إعذارات للمخالفين عن طريق المراقبين المعتمدين في آجال 30 يوما، بعدها سيتم تحويل المعني بالأمر إلى العدالة، من خلال الملاحقات القضائية وصدور أحكام لا تخرج عن إطار تجميد الحسابات البنكية، وحجز الممتلكات وحتى غلق المحل التجاري، مؤكدا أن العقوبات لا تشمل فئة الفلاحين الذين ما تزال الآجال مفتوحة أمامهم للدفع إلى غاية 30 سبتمبر المقبل.

واستغل ذات المسؤول فرصة الندوة الصحفية لحض المنتسبين وتحسيسهم بضرورة تسوية وضعيتهم، خاصة أنها مبالغ بسيطة لا تتعدى الـ 40 ألف دج.

للإشارة، فقد أحصت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، 51 ألفا و983 منتسبا إلى غاية شهر جوان 2018، منهم 21 ألفا و200 مشترك، أي ما يعادل 40 بالمائة من العدد الإجمالي للمنتسبين الذين يقومون بدفع اشتراكاتهم، فيما بلغ عدد المنتسبين الجدد لهذه السنة 1396 منتسبا جديدا.