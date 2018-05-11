تقنيو الجوية يعودون إلى الإضراب

أعلن عمال النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات الجوية الجزائرية، عن العودة إلى الإضراب.

وأوضحت الجمعية العامة غير العادية للنقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، في بيان لها اليوم، أنه "في ظل تماطل الإدارة في تسوية مطالب تقنيي الجوية، صوت العمال بالعودة إلى الإضراب بنسبة 92 بالمائة حيث صوت 258 لخيار الإضراب، و12 صوت لرفضه، فيما تم إلغاء 9 أصوت.

وأشارت النقابة أنها ستعمد إلى تحديد تاريخ الإضراب في الأيام القادمة، ورفع إشعار إلى إدارة الخطوط الجوية الجزائرية لاحقا.

وينتظر أن يتصادف شل الخطوط الجوية مع موسم الاصطياف والحج، ما يهدد الشركة بخسائر كبيرة في حال عدم تدخل الإدارة.