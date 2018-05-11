استسلام ارهابي بتمنراست

سّلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، اليوم “الثلاثاء ويتعلق الأمر بالمسمّى “حمّادي حميدو “، المدعو” أبو محمد

ويعدّ الإرهابي التائب ممن التحقوا بصفوف الجماعات الإرهابية سنة 2012

وتمكنت مصالح الجيش من حجز سلاحه الناري المتمثل في مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزني اثنين (02) ذخيرة مملوئتين

وأحرزت وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، نجاحات باهرة في دحر معاقل الإرهاب وهو ما تؤكد على مدى عزم وإصرار الأخيرة على حماية أمن واستقرار الوطن