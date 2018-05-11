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3.2 مليون جزائري يستفيد من صندوق التقاعد

  03 جويلية 2018 - 15:35   قرئ 85 مرة   0 تعليق   الوطني
3.2 مليون جزائري يستفيد من صندوق التقاعد

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، اليوم الثلاثاء، عن استفادة 3.2 مليون جزائري من مزايا التقاعد.

وأشار إلى أن "الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد التي كانت مريحة خلال سنتي 2010 و2012 قد تدهورت للأسف ابتداء من سنتي 2014 و2015 لتتفاقم خلال سنتي 2016 و2017 بعد الخروج المكثف للتقاعد لأكثر من مليون شخص قبل سن التقاعد".

ولتدارك الوضع "تم اتخاذ عدة إجراءات لصالح الصندوق الوطني للتقاعد لاسيما من خلال مساهمات قدمتها صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى إلى جانب المساهمة الهامة للدولة خلال 2018 التي تضاف إلى المساهمة المنتظمة للدولة في حدود 15 بالمائة من النفقات".

وللتذكير أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي مؤخرا أنه تم الإبقاء على قرار إعادة تقييم معاشات التقاعد لسنة 2018 إذ سيتم تكييفها بنسب تتراوح بين 0.5 و5 بالمائة حسب قيمة المعاش.

وكان قد أشار إلى أن الأثر المالي لعملية المراجعة بلغ 22 مليار دج.

وكانت الحكومة قد سجلت أيضا 500 مليار دج موجهة للدفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في إطار تسديد جزء من المبالغ التي أقرضها للصندوق الوطني للتقاعد.

وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد أن "هذا الإسهام يتم اليوم بصفة ظرفية وقد يتكرر في حال قررت الدولة إعادة اتخاذ هذا القرار في قانون المالية لسنة 2019"، مشيرا إلى أنه "ينبغي بالمقابل التفكير في إرساء إجراءات إضافية على غرار تلك المطبقة بالنسبة للرسم على واردات المواد التي يعاد بيعها على حالها والتي سنلمس نتائجها خلال الأيام المقبلة"، وأضاف أن "هناك إصلاحات أنجزت على غرار نسبة 1% التي أضيفت لفرع التقاعد في2015 والتي سمحت بتحصيل مبلغ 30 مليار دج إضافية سنويا".

 

واعتبر ذات المسؤول أن "عدد المستفيدين من التقاعد لسنة 2018 بلغ نحو 50.000  شخص أي انخفاض مقارنة بسنتي 2015 و 2016 حيث تراوح عددهم ما بين 150.000 و 200.000شخص".

 

وتقدر مداخيل الصندوق حاليا "في حدود 700 مليار دج فيما يخص الحقوق التساهمية ومساعدة الدولة ونفقة من المتوقع أن تفوق نهاية 2018 ما لا يقل عن 1.200 مليار دج"، معتبرا أن "العجز تفاقم بشكل واضح".

 

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