العملية الأولى من نوعها ستنطلق ابتداء من 25 جويلية

بن غبريت تأمر بإخضاع خرّيجي المعاهد العليا للأساتذة للتكوين

ستشرع وزارة التربية الوطنية في استدعاء خرّيجي المدارس العليا من اختصاص أستاذ الطور المتوسط والثانوي للمشاركة في التكوين التحضيري ابتداء من 25 جويلية الجاري، تنفيذا لتعليمات الوزيرة نورية بن غبريت. ويعد هذا الإجراء سابقة في قطاع التربية، لأن عملية التكوين كانت تقتصر على خريجي الجامعات فقط. وبالنسبة للأساتذة الذين لم يتم استدعاؤهم في المرحلة المحلية فإن التسجيل للمشاركة في المرحلة الوطنية سيكون خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 10جويلية.

أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية للولايات بإخطار الأساتذة خريجي المدارس العليا للأطوار الثلاثة في إطار العملية التي باشرتها الوزارة في توظيف الأساتذة وقصد إعطاء الأولوية في التعيين لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وتحضيرا للتكوين التحضيري للأساتذة الذي سينطلق ابتداء من 25 جويلية، بأنهم مدعوون للتقرب من مديريات التربية والتوجه نحو مصحة المستخدمين لإيداع ملفاتهم.  وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للأساتذة الذين لم يسعفهم الحظ في المرحلة المحلية فإن التسجيل للمشاركة في المرحلة الوطنية سيكون خلال الفترة الممتدة من 08 جويلية إلى غاية 10 من الشهر ذاته، وأشارت وزارة التربية في التعليمية الموجهة إلى مدراء التربية للولايات بأن على المعنيين الحضور شخصيا مصحوبين بنسخة عن شهادة التخرج، إضافة إلى كشوف النقاط لجميع السنوات، بالإضافة إلى نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة. وأضافت الوزارة أن خريج المدرسة العليا طور ثانوي ومتوسط باستثناء الطور الابتدائي لسنة 2018 بعد إيداع الملف، يستلم اسم المستخدم وكلمة المرور، من أجل للمشاركة في المرحلة الوطنية في حال عدم وجود مناصب على مستوى الولاية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية خلال الفترة المذكورة.

 في السياق، أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن العجز الكبير الذي سجله قطاع التعليم العالي في تكوين الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة خلال السنوات الماضية يعود إلى عدم تحديد قطاع التربية الوطنية لاحتياجاته السنوية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حلول استعجالية لمسألة تكوين المكونين في قطاع التربية. من جانبه، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار عن تنصيب لجنة رفيعة المستوى مهمتها تحضير أرضية تسمح لقطاعه بتكوين أساتذة التربية الوطنية، وإيجاد حلول لمسألة قلة عدد المدارس العليا للأساتذة. وحسب حجار فإن المدارس العليا للأساتذة الحالية التي هي في طور الإنجاز غير قادرة على استيعاب احتياجات وزارة التربية الوطنية، مقترحا إدراج وحدة البيداغوجيا لدى الطلبة الراغبين في إكمال مسارهم المهني في قطاع التربية، في انتظار إنهاء إنجاز مدارس عليا جديدة.